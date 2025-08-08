“Xây dựng danh mục, kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung (gọi tắt là nền tảng số dùng chung) của các ngành, lĩnh vực, vùng” là một trong những nhiệm vụ Bộ KH&CN được giao nhằm triển khai Nghị quyết 71 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Bộ KH&CN đã xây dựng và ban hành danh mục và kế hoạch triển khai 55 nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng; phục vụ để các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng, hoàn thiện, dùng chung nền tảng số từ Trung ương đến cấp cơ sở (cấp tỉnh và cấp xã nếu có nghiệp vụ đến cấp xã), tránh đầu tư trùng lặp, chồng chéo, lãng phí.

Cụ thể, trong 55 nền tảng số dùng chung, có 13 nền tảng do Bộ Công an làm cơ quan chủ quản: Nền tảng định danh và xác thực điện tử; Cổng dữ liệu quốc gia; Nền tảng điện toán đám mây trong Trung tâm dữ liệu quốc gia; Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia; Hệ thống thư điện tử phục vụ tiếp nhận thông báo do cơ quan nhà nước gửi đến; Hệ thống quản lý đấu giá tài sản; Sàn dữ liệu; Nền tảng chuỗi khối (blockchain) quốc gia; Trợ lý ảo quốc gia; Trung tâm tính toán hiệu năng cao; Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia; Nền tảng SOC quốc gia thế hệ mới; Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia.

Cổng Dịch vụ công quốc gia là 1 trong 55 nền tảng trong "Danh mục nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của các ngành, lĩnh vực, vùng" đã được Bộ KH&CN xây dựng và ban hành.

Mười nền tảng số dùng chung do Bộ Tài chính làm cơ quan chủ quản là: Nền tảng quản lý doanh nghiệp quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp); Nền tảng tài chính số quốc gia (Cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính); Nền tảng quản lý số liệu, báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp; Nền tảng thuế điện tử; Hệ thống CNTT thực hiện hải quan số; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Nền tảng quản lý dữ liệu thống kê; Nền tảng công khai ngân sách nhà nước; Nền tảng kế toán hành chính, sự nghiệp; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Năm nền tảng do Bộ Nội vụ làm cơ quan chủ quản: Nền tảng quản lý cán bộ công chức, viên chức quốc gia; Nền tảng hợp đồng lao động điện tử; Sàn giao dịch việc làm quốc gia; Nền tảng quản lý lao động và việc làm; Nền tảng lưu trữ số quốc gia.

Năm nền tảng do Bộ NN&MT làm cơ quan chủ quản: Nền tảng thú y, sức khỏe động vật quốc gia; Nền tảng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; Nền tảng quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật; Nền tảng quản lý vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và dịch bệnh động vật; Nền tảng giám sát, phòng chống dịch bệnh động vật Vùng 1 - Vùng 7 chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

Bốn nền tảng do Văn phòng Chính phủ là cơ quan chủ quản, gồm: Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bốn nền tảng do Bộ KH&CN làm cơ quan chủ quản: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ VHTT&DL, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là 5 bộ, cơ quan ngang bộ đều chịu trách nhiệm làm cơ quan chủ quản của 2 nền tảng số: Nền tảng quản lý các điều ước và thỏa thuận quốc tế, nền tảng lãnh sự dùng chung của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); Cổng pháp luật quốc gia, nền tảng số pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp); Nền tảng quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa, nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch (Bộ VHTT&DL); nền tảng quản lý công tác khiếu nại tố cáo quốc gia, nền tảng số trong hoạt động thanh tra (Thanh tra Chính phủ); Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống thông tin tín dụng quốc gia (Ngân hàng Nhà nước)

Bốn bộ: Y tế, GD&ĐT, Công Thương, Dân tộc và Tôn giáo, mỗi đơn vị đều có trách nhiệm làm cơ quan chủ quản của 1 nền tảng số dùng chung: Nền tảng Sổ sức khỏe điện tử (Bộ Y tế); Nền tảng giáo dục quốc gia (Bộ GD&ĐT); Nền tảng quản lý thương mại và thị trường (Bộ Công Thương); Nền tảng dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Cùng với việc đề xuất cụ thể thời gian cần hoàn thành cho từng nền tảng số dùng chung, Bộ KH&CN cũng nêu rõ nhiệm vụ của cơ quan chủ quản nền tảng số, các cơ quan tại địa phương và vai trò hướng dẫn, đôn đốc của Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết nền tảng số dùng chung và công bố rộng rãi cho các bộ, ngành, địa phương biết để chủ động các điều kiện cần thiết phục vụ khai thác, sử dụng.

Cơ quan chủ quản nền tảng số dùng chung cũng cần khảo sát nhu cầu nghiệp vụ, người dùng tại các cơ quan tại Trung ương và địa phương; ban hành quy định về tính năng, chức năng, nghiệp vụ, phạm vi triển khai của nền tảng số dùng chung; xây dựng và công bố kiến trúc của nền tảng số; triển khai đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ CNTT để xây dựng và vận hành nền tảng số dùng chung, xác định rõ phần việc của địa phương và cơ chế phối hợp thực hiện trong triển khai xây dựng và vận hành...