Dù ai cũng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra với mình, tai nạn giao thông có thể đến với bất kỳ tài xế nào. Bất kể lỗi thuộc về ai, một vụ va chạm có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy: chấn thương, hư hỏng tài sản, rắc rối bảo hiểm và áp lực tài chính. Việc biết nên làm gì và tránh điều gì sau tai nạn có thể giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí và căng thẳng.

Vì sao cần chuẩn bị trước cho tình huống tai nạn?

Sau một vụ va chạm, thiệt hại không chỉ dừng lại ở chiếc xe. Người trong cuộc có thể phải đối mặt với vấn đề sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, hóa đơn y tế, kiện tụng, gián đoạn công việc, tranh chấp với công ty bảo hiểm và khó khăn tài chính.

Theo ước tính của National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), cơ quan nghiên cứu chi phí kinh tế và xã hội do tai nạn giao thông tại Mỹ, tổng tổn thất từ các vụ tai nạn xe cơ giới lên tới hàng trăm tỷ USD mỗi năm, bao gồm thiệt hại kinh tế và suy giảm chất lượng cuộc sống.

Chính vì không thể lường trước hậu quả, việc trang bị kiến thức và chuẩn bị sẵn phương án xử lý là điều cần thiết.

Những sai lầm cần tránh sau tai nạn

Rời khỏi hiện trường

Dù va chạm có vẻ nhẹ, người liên quan vẫn phải dừng xe, trao đổi thông tin và báo cáo vụ việc. Tự ý rời đi có thể khiến bạn vi phạm pháp luật.

Mất bình tĩnh

Tai nạn thường đi kèm cảm xúc mạnh. Tuy nhiên, nóng giận hoặc hành xử thiếu kiểm soát có thể khiến tình hình tồi tệ hơn.

Thiếu sót trong việc ghi nhận thông tin

Cần thu thập đầy đủ thông tin bảo hiểm của các bên, biển số xe, tên người liên quan, hãng và mẫu xe, vị trí và hoàn cảnh xảy ra tai nạn. Nếu cần, yêu cầu lập biên bản của cảnh sát. Việc chụp ảnh hiện trường và thiệt hại cũng rất quan trọng.

Chậm trễ xử lý các thủ tục cần thiết

Tai nạn kéo theo nhiều việc phải làm: kiểm tra y tế, khai báo bảo hiểm, hoàn tất giấy tờ… Việc trì hoãn chỉ khiến rắc rối chồng chất.

Cần làm gì ngay sau va chạm?

Trước hết, hãy kiểm tra tình trạng của bản thân và những người trên xe. Nếu có thể, di chuyển xe đến vị trí an toàn, tắt máy và kiểm tra những người liên quan. Gọi cấp cứu nếu có người bị thương.

Sau đó, cần báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường. Biên bản của cảnh sát là căn cứ quan trọng, kể cả trong những vụ va chạm nhỏ, đồng thời giúp xác định trách nhiệm giữa các bên.

Khi đã thu thập đủ thông tin, hãy liên hệ công ty bảo hiểm để khai báo sự cố càng sớm càng tốt, bởi nhiều đơn vị có quy định thời hạn cụ thể. Trong trường hợp phức tạp, việc tìm đến luật sư hoặc chuyên gia tư vấn cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Chuẩn bị trước và xử lý đúng cách có thể giúp người trong cuộc hạn chế thiệt hại và bảo vệ quyền lợi của mình khi sự cố không mong muốn xảy ra.

