Sau Tết Nguyên đán, nhiều gia đình và nhóm bạn bắt đầu rục rịch lên kế hoạch du xuân, vãn cảnh, lễ chùa cầu may đầu năm. Để tránh cảnh chen chúc và tiết kiệm thời gian, không ít người chọn xuất phát từ sáng sớm tinh mơ, thậm chí lên đường ngay từ nửa đêm.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều “tài già”, lái xe đường dài trong khung giờ này dễ kéo theo cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và hạn chế quan sát do ánh sáng yếu. Đây cũng là lý do khiến nguy cơ xảy ra tai nạn vào ban đêm thường cao hơn đáng kể so với ban ngày.

Nhiều người chọn lái xe đi du xuân từ sáng sớm để tiết kiệm thời gian. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Những tài xế có kinh nghiệm cho rằng, ngoài việc tập trung vào đường, phản xạ nhanh với các tình huống bất ngờ thì những lưu ý hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn có những hành trình lái xe ban đêm an toàn hơn:

1. Chuẩn bị kỹ trước khi xuất phát

Trước mỗi chuyến đi dài, đặc biệt là vào thời điểm ban đêm hoặc rạng sáng khi ánh sáng yếu, việc kiểm tra tình trạng phương tiện là rất quan trọng. Trong đó, đèn chiếu sáng (pha, cốt, đèn sương mù,...) chính là bộ phận quan trọng nhất khi phải lái xe khi trời tối.

Với những chiếc xe đã cũ, ánh sáng yếu khiến tầm nhìn không tốt, ảnh hưởng đến an toàn không chỉ cho bản thân mình mà còn với người khác. Do vậy, nếu có thể nên thay thế bóng mới, có độ sáng tốt hơn. Đồng thời, kiểm tra cả độ sáng của đèn sương mù, đèn gầm, xi-nhan, đèn soi biển số,... để đảm bảo đi ban đêm an toàn, tránh bị phạt.

Trước khi khởi hành, tài xế cũng nên vệ sinh các bộ phận như kính lái, cửa kính và gương chiếu hậu để có được tầm nhìn tốt nhất. Nếu các bộ phận như kính chắn gió phía trước, kính sau hay cửa kính bị bẩn sẽ gây cản trở tầm nhìn, đặc biệt khi có đèn chiếu vào sẽ làm lộ ra bởi những vết bẩn loé lên cùng với ánh sáng, rất khó chịu.

2. Sử dụng đèn pha đúng cách

Theo quy định hiện hành, tài xế bắt buộc phải bật đèn chiếu sáng phía trước từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đồng thời, đèn phải được bật khi trời sương mù, khói, bụi, mưa hoặc thời tiết xấu làm hạn chế tầm nhìn.

Ngoài việc đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng hoạt động đúng khung giờ ban đêm, tài xế cũng cần chú ý cách sử dụng đèn để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng lưu thông.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi chạy trên đường ngoài đô thị, đặc biệt là các đoạn cong, đèo dốc, tài xế nên bật đèn chiếu xa để mở rộng tầm nhìn và cảnh báo sớm cho phương tiện ngược chiều. Ngược lại, khi gặp xe đối diện hoặc đang chạy bám theo một xe khác, cần lập tức chuyển về đèn chiếu gần (cos) nhằm tránh gây chói mắt, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện xung quanh.

3. Điều chỉnh gương chiếu hậu hợp lý

Khi lái xe ban đêm, tình huống thường gặp nhất là bị xe phía sau bật đèn pha chiếu thẳng vào gương, gây chói mắt và làm giảm khả năng quan sát. Ánh sáng mạnh phản xạ qua gương chiếu hậu có thể khiến tài xế mất tập trung, thậm chí phản ứng chậm trong các tình huống bất ngờ.

Chỉnh đèn, gương chiếu hậu hợp lý giúp lái xe an toàn hơn vào ban đêm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Để hạn chế hiện tượng này, với gương chiếu hậu hai bên, bạn nên chỉnh hạ góc gương xuống một chút nhằm tránh ánh sáng đèn pha chiếu trực tiếp vào mắt.

Còn trên các mẫu xe đời mới, gương chiếu hậu trong xe thường tích hợp chế độ chống chói hoặc tự động giảm sáng, hãy chủ động kích hoạt tính năng này khi lái xe ban đêm để không bị "mù tạm thời" bởi đèn pha từ phía sau.

4. Giảm độ sáng của đèn và bảng điều khiển

Đèn trên bảng đồng hồ sau vô lăng có thể tạo ra ánh sáng quá gắt, gây mất tập trung, nhanh mỏi mắt và làm giảm tầm nhìn của lái xe. Các xe thông thường đều có nút để tăng/giảm ánh sáng này và đừng quên sử dụng chúng để có cường độ sáng dịu nhất.

Các đèn chiếu sáng nội thất khác như đèn trần, đèn từ màn hình giải trí, đèn Led trang trí,… cũng có thể khiến người lái mất tập trung nên tốt nhất nên tắt hoặc điều chỉnh ở mức thấp khi lái xe vào ban đêm.

5. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước

Các chuyên gia cho rằng, khi lái xe ban đêm, nên giữ khoảng cách với xe phía trước xa hơn một chút.

Điều này giúp lái xe có đủ thời gian để xử lý các tình huống khẩn cấp như xe trước phanh gấp, gặp chướng ngại vật hay vô tình "đối đầu" với các con vật nuôi trên đường.

Mẹo được nhiều lái xe có kinh nghiệm ưa chuộng nhất để giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm đó là sử dụng quy tắc "3 giây".

Theo đó, 3 giây chính là khoảng thời gian cần và đủ để người điều khiển phương tiện dừng xe an toàn sau khi đạp phanh, dù là phanh gấp.

Ví dụ như một phương tiện đang di chuyển với tốc độ 90km/h, tức là mỗi giây đi được 25m. Trong 3 giây, chiếc xe đó di chuyển được xấp xỉ 75m. Đây là khoảng cách đủ an toàn để tài xế kịp xử lý, phanh và tránh va chạm xảy ra.

6. Bám vạch kẻ đường khi đi đường đèo núi

Theo kinh nghiệm của nhiều “tài già”, khi lái xe trên các tuyến đường đèo núi có sương mù hoặc tầm nhìn giảm, cách an toàn và đơn giản nhất là bám đúng theo vạch sơn kẻ đường để giữ hướng lái ổn định, tránh rủi ro không đáng có.

Trong trường hợp đường nhỏ hẹp, không có vạch chỉ dẫn, tài xế có thể quan sát và đi theo vệt bánh của xe phía trước để định hướng. Tuy nhiên, luôn duy trì khoảng cách an toàn, tránh bám quá sát và tuyệt đối không lấn làn, bởi chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho cả bạn lẫn các phương tiện xung quanh.

7. Chuẩn bị sức khoẻ tốt, không lái xe khi buồn ngủ

Rượu bia cùng một số loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ luôn là “kẻ thù” của người cầm lái, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời tối. Chúng làm giảm sự tập trung, phản xạ và khả năng quan sát, khiến nguy cơ tai nạn tăng cao.

Chưa kể, chỉ cần có nồng độ cồn trong hơi thở, tài xế sẽ bị CSGT xử phạt rất nặng, khiến chuyến du xuân kém vui. Vì vậy, hãy tuyệt đối nói không với rượu bia trước khi lên xe, không chỉ ban đêm mà ở mọi thời điểm.

Nói không với rượu bia khi phải lái xe. Ảnh: Carcoops

Với những người chưa quen lái xe đêm, việc ôm vô lăng hàng giờ liền dễ dẫn đến mệt mỏi, buồn ngủ. Các chuyên gia khuyến cáo cần ngủ đủ giấc trước chuyến đi và bố trí thời gian nghỉ hợp lý, không lái xe liên tục quá 3 giờ để tránh rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất tập trung.

Trong suốt hành trình, hãy duy trì sự tỉnh táo bằng cách trò chuyện cùng người ngồi cạnh. Nếu phải chạy một mình, nên bật nhạc tiết tấu nhanh, tránh những giai điệu đều đều gây buồn ngủ. Bạn cũng có thể sử dụng cà phê, nước ngọt hoặc nhai kẹo cao su để chống lại cơn buồn ngủ tạm thời.

Quan trọng nhất, hãy biết lắng nghe cơ thể, nếu mí mắt bắt đầu díp lại, tuyệt đối không cố lái. Hãy tìm nơi an toàn để dừng xe, chợp mắt khoảng 10–15 phút và rửa mặt cho tỉnh táo trước khi tiếp tục hành trình. An toàn luôn phải đặt lên hàng đầu.

Bạn có góc nhìn nào với những kinh nghiệm trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!