Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông Nga hôm nay (25/1), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng: “Việc phân tích những kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai hệ thống Vòm Vàng ở hòn đảo tự trị Greenland thuộc Đan Mạch là điều cần thiết. Hệ thống Vòm Vàng được thiết kế để đối phó với những kiểu mối đe dọa nào. Tôi tin chắc rằng quân đội Nga sẽ theo dõi sát sao và phân tích kỹ lưỡng các kế hoạch trên”.

Ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo trang thông tấn RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua nhiều lần tuyên bố Washington cần đảo Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, chính quyền Greenland lẫn Đan Mạch luôn bác bỏ khả năng để Washington thâu tóm hòn đảo này.

Hồi tháng 5 năm ngoái, ông Trump đã tiết lộ kế hoạch chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng với tên gọi Vòm Vàng, có khả năng bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng bằng nhiều loại vũ khí trên bộ và trên không gian từ nước ngoài.

Theo lập luận của nhà lãnh đạo Mỹ, hệ thống Vòm Vàng “chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi tính đến việc đảo Greenland sáp nhập vào Mỹ và một phần hệ thống được triển khai trên đảo này”.