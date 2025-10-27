Theo hãng tin RT, đây là nhận định của Stanislav Krapivnik, cựu sĩ quan Lục quân Mỹ. Ông Krapivnik cho rằng, Burevestnik là vũ khí mang tính đột phá và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Vòm Vàng” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng.

Trước đó, hôm 26/12, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik. Vụ thử nghiệm diễn ra vào ngày 21/10 và tên lửa Burevestnik đã hoàn thành chuyến bay kéo dài nhiều giờ, di chuyển 14.000km. Quân đội Nga nhấn mạnh, đây chưa phải là giới hạn tầm bắn của tên lửa mới.

Tên lửa Burevestnik của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Burevestnik là yếu tố thay đổi cuộc chơi, bởi tên lửa có thể bay vòng qua các vùng phòng không, tránh khỏi các vùng radar và bay trên không trong 16 giờ. Thậm chí, nó có thể bay lâu hơn. Điều này đồng nghĩa, Burevestnik là vũ khí tấn công trả đũa. Nói cách khác, nếu Nga bị tấn công, họ sẽ đáp trả bằng Burevestnik", ông Krapivnik bình luận.

Cựu sĩ quan Lục quân Mỹ nhấn mạnh thêm, Burevestnik chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” của Mỹ, vốn được cho đã "hoàn thiện" nhưng khó có thể đi vào hoạt động ít nhất trước năm 2030.

"Hiện tại, các hệ thống radar và hệ thống phòng không thường được thiết kế để ngăn chặn tên lửa đạn đạo có thể được phóng từ Triều Tiên, Trung Quốc và Nga vào Mỹ. Do đó, chúng không nhất thiết phải bao phủ toàn bộ nước Mỹ. Nhưng với tên lửa Burevestnik, phạm vi tấn công bao phủ toàn bộ nước Mỹ, điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều", ông Krapivnik nhấn mạnh.

Cũng theo cựu sĩ quan Lục quân Mỹ, việc Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik dường như sẽ đối mặt với sự hoài nghi lớn từ phương Tây như lần đầu tiên Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ vệ chương trình phát triển tên lửa này vào năm 2018.

Burevestnik là tên lửa hành trình chiến lược vận hành bằng năng lượng hạt nhân, có tầm bắn không giới hạn và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao như boongke kiên cố. Các radar thông thường không thể phát hiện tên lửa Burevestnik.

Hôm 26/10, trong chuyến thăm một sở chỉ huy của quân đội Nga, ông Putin nhắc lại rằng Burevestnik là "một sản phẩm độc đáo mà không ai trên thế giới có được", nhưng Moscow "vẫn còn rất nhiều việc phải làm" trước khi đưa tên lửa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.