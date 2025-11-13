Theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/11 đã đưa ra bình luận về đại án tham nhũng trong ngành năng lượng của Ukraine, khẳng định Nga đang theo dõi sát sao cuộc điều tra này.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ theo dõi vấn đề này. Tôi nghĩ rằng các quốc gia châu Âu và Mỹ cũng sẽ chú ý đặc biệt đến vụ việc. Thực tế, họ là những nhà đầu tư rất tích cực cho chính quyền Kiev", ông Peskov cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh, phương Tây đang dần nhận thức rõ hơn về sự thật rằng "một phần đáng kể số tiền họ viện trợ cho Ukraine đang bị chính quyền Kiev biển thủ".

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk (trái) và Bộ trưởng Tư pháp Ukraine German Galushchenko. Ảnh: Polskie Radio

Theo báo Kyiv Independent, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12/11 xác nhận cả Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Grynchuk đều đã nộp xin đơn từ chức, dù vẫn chưa có kết luận chính thức về vai trò của họ trong vụ án tham nhũng.

Trước đó, Cơ quan Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) ngày 10/11 đã cáo buộc doanh nhân Timur Mindich dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD liên quan tới các quan chức năng lượng cấp cao. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ khi xảy ra vào đúng thời điểm Ukraine đang phải chịu cảnh mất điện liên tục vì các đợt tập kích của Nga.

Báo cáo của NABU tiết lộ, một số quan chức cấp cao khác tình nghi có liên quan đến vụ việc bao gồm cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Các nhân vật bị điều tra đã thiết lập một đường dây tham nhũng nhằm kiếm lợi từ Energoatom, tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine.