Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước (Rosatom) của Nga sơ tán đợt cuối khỏi nhà máy Iran. Ảnh: Anadolu.

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Alexey Likhachev nói tại một cuộc họp báo ngày 2/4 ở St. Petersburg rằng việc sơ tán là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn. "Nhiệm vụ chính của chúng tôi hiện nay là chuẩn bị cho đợt sơ tán cuối cùng. Hơn 200 người dự kiến sẽ rời đi vào tuần tới. Vì nhiều lý do, tôi không thể tiết lộ thời gian hoặc tuyến đường".

Ông Likhachev cho biết thêm, Rosatom đang phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đồng thời thường xuyên báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về các diễn biến. "Tổng thống Putin nắm rõ các thông tin chi tiết về kế hoạch như số lượng, tuyến đường, thời gian cũng như những thành tựu của chúng tôi trong lĩnh vực này".

Theo người đứng đầu Rosatom, tổ máy số 1 của nhà máy Bushehr vẫn hoạt động với vài chục nhân viên người Nga đang ở hiện trường. "Chúng tôi cần duy trì khả năng hoạt động của cả công trường xây dựng và khu dân cư và tất nhiên, hỗ trợ các đối tác Iran vận hành tổ máy số 1. Tuy nhiên, đây sẽ là những người tình nguyện... một số lượng rất hạn chế".

Ông lưu ý, Nga sẽ yêu cầu tất cả các bên, gồm cả Mỹ và Israel kiềm chế tối đa trong quá trình Nga sơ tán. "Dĩ nhiên, các tuyến đường di chuyển sẽ được thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền của cả Israel và Mỹ thông qua tất cả các kênh. Chúng tôi sẽ yêu cầu tuân thủ tối đa chế độ ngừng bắn trong quá trình các đoàn xe di chuyển".

Ông Likhachev không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho hoạt động này. “Rất nhiều điều phụ thuộc vào tình hình quân sự - chính trị cụ thể trong khu vực, bất kỳ sự kiện nào cũng có thể làm trì hoãn hoặc đẩy nhanh quá trình sơ tán này. Song tôi nhắc lại, bây giờ chúng ta không sống theo ngày mà là theo giờ trong khu vực này".