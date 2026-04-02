Hãng tin WANA trích dẫn thông cáo của quân đội Iran cho biết các lực lượng phòng không của nước này ngày 2/4 đã phát hiện, theo dõi và bắn hạ thành công 2 chiếc MQ-9 đắt đỏ của Mỹ trên bầu trời thành phố Shiraz, thủ phủ tỉnh Fars ở tây nam đất nước.

Hình ảnh các UAV MQ-9 bị bắn hạ, do quân đội Iran công bố. Ảnh: WANA

Quân đội Iran cho biết thêm, việc tiêu diệt 2 chiếc MQ-9 trên đã nâng tổng số UAV bị mạng lưới phòng không tích hợp của nước này bắn rơi kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bùng nổ hôm 28/2, lên 154 chiếc.

Phía Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin do quân đội Iran công bố.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, MQ-9 Reaper là dòng UAV trinh sát -tấn công đa năng, hiện đại do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho Không quân Mỹ. Loại UAV này được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2007 và có giá xuất xưởng lên tới 30 triệu USD/chiếc.

Các chuyên gia đánh giá MQ-9 nổi bật với khả năng giám sát ở độ cao lớn, tấn công chính xác và tính linh hoạt cao. Sở hữu chiều dài 11m, sải cánh 20m, cao 3,8m, MQ-9 Reaper có thể mang tải trọng lên tới 1.700kg và trọng lượng cất cánh tối đa là 4.760kg. Mẫu UAV này được trang bị hệ thống đẩy gồm 1 động cơ tua-bin cánh quạt Honeywell TPE331-10, tạo ra công suất 900 mã lực, cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa khoảng 482 km/giờ, tầm hoạt động tối đa 1.900km và độ cao hoạt động lên tới 15.240m.

Mỗi chiếc MQ-9 có thể mang theo 8 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire cùng gần 600kg nhiên liệu. Mẫu UAV này có thể đảm trách nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ trinh sát, theo dõi, thu thập thông tin tình báo đến yểm trợ không quân tầm gần, tìm kiếm cứu nạn chiến đấu, dẫn đường không kích và tấn công chính xác.

Cho đến nay, Mỹ chỉ xuất khẩu hoặc chuyển giao UAV MQ-9 cho một số nước đồng minh chiến lược như Israel, Anh, Pháp, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha,…