Tổng thống Mỹ Trump hôm 2/4 đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một phần của cây cầu treo B1 cao 136m, trị giá 400 triệu USD mới được xây dựng giữa thủ đô Tehran và thành phố Karaj của Iran sụp đổ một cách thảm khốc xuống đường bên dưới, tạo nên cột khói đen bốc lên cao.

Theo hãng tin nhà nước Karaj của Iran, 8 người đã thiệt mạng và 95 người bị thương trong vụ việc. Phần giữa của cầu treo B1 bị trúng bom 2 lần. Các hình ảnh sau đó cho thấy một khoảng trống rõ ràng ở giữa cây cầu, vốn là một trong những dự án cơ sở hạ tầng hàng đầu của Iran.

Cây cầu treo B1 của Iran bị Mỹ đánh bom phá hủy hôm 2/4. Ảnh: X/MAMLEKATE

“Cây cầu lớn nhất ở Iran sụp đổ, sẽ không bao giờ được sử dụng nữa”, Tổng thống Mỹ viết trên trang mạng xã hội Truth Social, đồng thời cảnh báo sẽ có “nhiều điều tồi tệ hơn nữa” nếu Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận.

Hiện Tehran chưa lên tiếng phản hồi về lời cảnh báo của người đứng đầu Mỹ.

Báo Guardian đưa tin, vụ phá hủy cây cầu lớn nhất Iran diễn ra một ngày sau khi trong bài phát biểu giờ vàng trước quốc gia, ông Trump tuyên bố các chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran từ ngày 28/2 “sắp hoàn thành” và Washington sẽ sớm đạt được gần như tất cả các mục tiêu chiến lược của mình.

Trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, ông Trump cũng nhắc lại lời đe dọa phá hủy các nhà máy điện của Iran, ám chỉ nguy cơ cắt nguồn cung điện cho hàng triệu người ở nước này.