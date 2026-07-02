Tối 2/7, hàng nghìn người dân và du khách TPHCM tập trung về đường Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng chờ xem màn pháo hoa đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 21h, bầu trời thành phố rực sáng pháo hoa.

Màn pháo hoa mãn nhãn khiến người xem không khỏi xúc động trong không khí mừng thành phố mang tên Bác tròn 50 năm.

Chị Nguyễn Thị Ánh, phường Bình Lợi Trung cho biết đã có mặt từ sớm để chọn được vị trí thuận lợi ngắm pháo hoa.

"Khi những chùm pháo đầu tiên rực sáng trên bầu trời, tôi cảm thấy rất vui và xúc động. Pháo hoa năm nay rất đẹp, lung linh và xứng đáng với sự chờ đợi của mọi người", chị Ánh chia sẻ.

Dịp này, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 5 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn tầm thấp.

Ngọc Thắm cho biết đã lên kế hoạch từ sớm để cùng nhóm bạn đến khu vực trung tâm xem màn bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Đây là sự kiện ý nghĩa nên mọi người đều háo hức, tranh thủ sắp xếp công việc để có dịp cùng nhau hòa mình vào không khí lễ hội và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố", Thắm bày tỏ.

Nhiều người dân dừng xe bên đường, lặng lẽ dõi theo suốt 15 phút pháo hoa trong ngày kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.