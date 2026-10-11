Hành trình lên vùng cao này không chỉ là cuộc săn tìm mùa vàng, mà còn mở ra những câu chuyện về con người, văn hóa và cuộc sống nơi núi rừng Tây Côn Lĩnh.

Cách trung tâm phường Hà Giang 1 khoảng 12km, Khuổi My có hai thời điểm đẹp nhất trong năm để du khách tìm đến: Khi những thửa ruộng bậc thang vào mùa đổ nước và khi lúa chín, nhuộm vàng khắp các bậc ruộng.

Đây là nơi sinh sống của hơn 150 hộ đồng bào Dao, Tày. Con đường lên Khuổi My nay đã được bê tông hóa. Đường nhỏ, có những đoạn dốc nhưng không còn quá khó đi. Từ trục đường chính, những tuyến bê tông len lỏi vào từng ngõ nhỏ, đưa diện mạo hiện đại dần về vùng cao. Thế nhưng, phía sau những con đường mới, Khuổi My vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có: bình yên, mộc mạc và mang dấu ấn riêng của cộng đồng Dao, Tày nơi đây.

Những ngày cuối mùa thu, lúa trên các thửa ruộng bậc thang bắt đầu chín rộ. Từ con đường vào thôn nhìn xuống, từng bậc ruộng nối nhau men theo sườn núi, tạo thành những dải màu vàng uốn quanh các nếp nhà. Đây cũng là thời điểm Khuổi My đón nhiều người tìm đến để ngắm và ghi lại mùa lúa chín.

Những thửa ruộng bậc thang trải dài trên các triền núi Khuổi My vào mùa lúa chín, tạo nên sắc vàng đặc trưng của vùng cao Tây Côn Lĩnh.

Nhiều chòi ngắm cảnh được người dân dựng dọc các triền ruộng, tạo điểm dừng chân để du khách thưởng ngoạn mùa vàng Khuổi My.

Không ít người trong giới xê dịch ví Khuổi My như một “Tiểu Su Phì” giữa Tây Côn Lĩnh.