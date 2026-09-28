Tinh hoa ẩm thực Quảng Đông hơn 30 năm tại TP.HCM

Kế thừa nền tảng lâu đời ấy, Ngân Đình Sài Gòn bước vào một hành trình chuyển mình mới với concept “Thưởng vị lẩu tươi thượng hạng” tại không gian Lầu 2. Trải nghiệm chủ đạo được giới thiệu lần này là Lẩu bò tươi Triều Châu – sự kết hợp giữa kỹ thuật ẩm thực truyền thống và phong cách thưởng thức trẻ trung, hiện đại.

Lẩu Triều Châu tại không gian lầu 2 – nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn

Điểm đặc biệt của trải nghiệm nằm ở hương vị được gìn giữ và chế biến bởi những sư phụ người Hoa chính gốc, am hiểu sâu sắc kỹ thuật và tinh thần ẩm thực Triều Châu. Từ cách xử lý nguyên liệu, nấu nước dùng đến cân chỉnh hương vị đều được thực hiện chỉn chu, tạo nên nước lẩu thanh ngọt, trong vị nhưng vẫn có chiều sâu đặc trưng.

Nước dùng lẩu được nấu bởi sự phụ người Hoa chính gốc

Đúng với tinh thần “lẩu bò tươi”, thịt bò được tuyển chọn kỹ lưỡng, sử dụng tươi và thái thủ công nhằm giữ trọn độ mềm cùng vị ngọt tự nhiên. Khi nhúng vừa chín tới trong nước dùng được chuẩn bị công phu, từng lát bò giữ được hương vị nguyên bản, mang đến trải nghiệm thưởng lẩu nhẹ nhàng nhưng đậm đà và khác biệt.

Kỹ thuật thái thủ công để giữ vị ngọt nguyên bản của thịt bò tươi

Bên cạnh Lẩu bò tươi Triều Châu, thực khách vẫn có thể khám phá nền tảng ẩm thực Quảng Đông đã làm nên tên tuổi Ngân Đình Sài Gòn trong hơn ba thập kỷ, từ Dimsum, Vịt quay Bắc Kinh đến những món ăn truyền thống phù hợp cho bữa cơm gia đình, gặp gỡ đối tác và các buổi tiệc thân mật.

Không dừng lại ở ẩm thực Quảng Đông, Ngân Đình Sài Gòn còn mở rộng hành trình khám phá với nhiều sắc vị đặc trưng đến từ các nền ẩm thực Á Đông. Và Thái Lan là điểm đến được lựa chọn để giới thiệu đến thực khách, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và làm phong phú thêm lựa chọn cho bàn tiệc với những món ăn nổi bật bởi sự hòa quyện của các tầng vị chua, cay, thơm và đậm đà. Đây là điểm nhấn bổ sung cho hành trình khám phá ẩm thực Á Đông, trong khi nền tảng Quảng Đông và Lẩu bò tươi Triều Châu vẫn giữ vai trò chủ đạo trong trải nghiệm tại Ngân Đình Sài Gòn.

Điểm chạm giao hòa hương vị đặc trưng ẩm thực Thái Lan

Sự kết hợp giữa di sản ẩm thực Quảng Đông hơn 30 năm, trải nghiệm Lẩu Bò Tươi Triều Châu và những điểm đến ẩm thực Á Đông được làm mới theo từng tháng tạo nên một hành trình thưởng thức phong phú nhưng vẫn hài hòa. Mỗi phong cách giữ được nét riêng, đồng thời cùng gặp nhau trong tinh thần tôn vinh nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và văn hóa ẩm thực Á Đông.

Từ những bữa lẩu cùng bạn bè, bữa cơm gia đình đến các buổi gặp gỡ và thiết đãi, Ngân Đình Sài Gòn hướng đến trở thành điểm hẹn ẩm thực Á Đông ngay giữa trung tâm thành phố – nơi truyền thống hơn 30 năm được tiếp nối bằng những trải nghiệm mới mẻ, nhưng vẫn giữ trọn bản sắc và sự chỉn chu đã làm nên tên tuổi thương hiệu.

Thông tin trải nghiệm & đặt bàn Ẩm thực Quảng Đông - Lẩu Triều Châu - Ẩm thực Thái Lan Địa điểm: Nhà hàng Ngân Đình Sài Gòn – 52-54-56 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP.HCM Hotline đặt bàn: 028 3982 6688 Promotion hiện có: Giảm 20% vào khung giờ trưa từ 10h-14h mỗi ngày và đặc biệt TẶNG 1 COMBO 5 loại bò tươi thượng hạng cho nhóm từ 3 khách.

Bích Đào