Người dân xếp hàng chờ mua món tàu hũ chiên vàng ngày tết Nguyên tiêu. Clip: Hà Nguyễn

Món ăn đặc biệt

17h, ngày 4/3, cô gái gốc Triều Châu tên Tiêu Sâm Ái Nhu (26 tuổi) cùng nhóm bạn đến hội quán Nghĩa An, còn gọi là chùa Ông, miếu Quan Đế (phường Chợ Lớn, TPHCM) để chờ mua, thưởng thức món tàu hũ chiên.

Khi Ái Nhu có mặt, khuôn viên hội quán đã đông đúc người. Khu vực cạnh sân khấu Triều kịch vừa được dựng của hội quán có bố trí nhiều gian hàng thực phẩm.

Ái Nhu cùng bạn đến Hội quán Nghĩa An thưởng thức món ăn truyền thống. Ảnh: Hà Nguyễn

Tuy vậy, đa số người dân chỉ vây quanh gian hàng đang bật bếp, chiên những miếng tàu hũ có màu vàng ươm. Người bán cho biết, đây là món tàu hũ vàng chiên ăn cùng nước muối hẹ.

Món ăn khá đơn giản chỉ là những miếng tàu hũ mềm, bên ngoài có màu vàng bắt mắt. Khi bán, đầu bếp đem miếng tàu hũ này chiên ngập dầu trong chảo.

Đông đảo người dân tập trung tại quầy hàng bán món tàu hũ chiên vàng. Ảnh: Hà Nguyễn

Tàu hũ chín, cháy cạnh sẽ được người bán vớt lên, bỏ ra đĩa hoặc hộp phục vụ khách ăn tại chỗ hoặc mua mang về. Để dễ ăn hơn, miếng tàu hũ thành phẩm sẽ được cắt thành 4 miếng nhỏ đều nhau.

Món này được ăn kèm với rau thơm và nước chấm muối hẹ. Mỗi phần có giá khoảng 30.000 đồng.

Càng về chiều, người dân đến xếp hàng chờ thưởng thức món ăn này càng đông. Ảnh: Hà Nguyễn

Chỉ sau ít phút mở bán, gian hàng bán tàu hũ vàng chiên đã chật kín người đến chờ mua. Mặc dù đã chuẩn bị 2 chảo chiên, dầu sôi liên tục nhưng nhóm bán món này vẫn không phục vụ kịp nhu cầu của khách.

Càng về chiều, hàng khách chờ càng dài. Dòng người xếp hàng dài ra khỏi cổng chùa đến vỉa hè đường Nguyễn Trãi chạy cắt ngang. Có người chờ đợi gần 1 giờ đồng hồ mới nhận được phần ăn nóng hổi.

“Tôi đến hơi trễ nên phải xếp gần cuối hàng. Tôi đã đợi gần 45 phút rồi nhưng vẫn chưa mua được món ăn. Tôi định mua rồi ngồi ăn tại chỗ, chờ xem Triều kịch. Nhưng vì chờ quá lâu, người quá đông, tôi sẽ mua mang về”, người phụ nữ khoảng 40 tuổi chia sẻ.

Nhóm người bán phải hoạt động hết công suất để phục vụ thực khách. Ảnh: Hà Nguyễn

Mỗi năm chỉ bán một lần

Chủ quầy hàng bán món ăn này tại hội quán Nghĩa An cho biết, mỗi năm nhóm chỉ bán tàu hũ chiên vàng 1 lần vào dịp tết Nguyên tiêu. Đây là món ăn truyền thống, lâu đời của người Triều Châu (Trung Quốc).

Quầy hàng được trang trí như một lầu thưởng trà nho nhỏ phục vụ khách từ 17h – 22h trong khuôn viên hội quán. Món ăn sẽ được bán từ ngày 16 đến ngày 27 tháng Giêng.

Món ăn được chế biến từ những miếng đậu hũ có vỏ ngoài màu vàng đẹp mắt. Ảnh: Hà Nguyễn

Nguyên liệu của món ăn này là những miếng tàu hũ được nhuộm màu vàng tự nhiên, thường từ bột nghệ để tượng trưng cho vàng bạc, tài lộc, may mắn.

Theo quan niệm của người Hoa, ăn món này vào dịp tết Nguyên tiêu để cầu một năm mới may mắn, bình an, nhiều tài lộc.

Sau khi chiên qua dầu sôi cho chín vàng, cháy cạnh, món ăn được ăn kèm rau thơm và nước chấm muối hẹ. Ảnh: Hà Nguyễn

“Năm ngoái, món ăn này bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều người đến trải nghiệm. Là món ăn lâu đời của người Triều Châu, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc nhưng tàu hũ chiên vàng gần như chỉ xuất hiện vào dịp tết Nguyên tiêu.

Có lẽ vì thế mà mỗi khi xuất hiện, món ăn này được nhiều người đến thưởng thức. Nếu bạn bỏ lỡ năm nay thì năm sau bạn mới có dịp được thưởng thức", một người bán món này tại hội quán chia sẻ.

Tuy vậy, thực khách cho biết món ăn này có hương vị không quá đặc biệt. Món ăn đơn giản chỉ là tàu hũ chiên, ăn với nước muối hẹ.

Loại nước chấm này cũng rất đơn giản chỉ là nước sôi để nguội pha muối hạt và có thêm lá hẹ xắt nhỏ.

Càng về đêm, lượng người đến tìm mua món ăn này càng đông. Ảnh: Hà Nguyễn

Ái Nhu chia sẻ: “Mọi người khi đến thưởng thức tàu hũ chiên vàng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào hương vị. Thực ra món ăn có hương vị rất bình thường.

Món ăn thu hút thực khách bởi hội quán chỉ bán mỗi năm 1 lần vào dịp tết Nguyên tiêu. Việc thưởng thức món ăn truyền thống của dân tộc trong không khí tết Nguyên tiêu náo nhiệt hoặc vừa ăn vừa xem Triều kịch cũng là một trải nghiệm thú vị, đáng nhớ”.