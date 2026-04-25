Ngân hàng BIDV vừa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Trại Việt (Công ty Trại Việt).

Theo đó, tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là Công ty Đấu giá Hợp danh VNA (xã Đại Thanh, TP Hà Nội).

Tài sản đấu giá là khoản nợ Công ty Trại Việt. Giá khởi điểm của khoản nợ là gần 416 tỷ đồng.

Đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản.

BIDV mới đây cũng thông báo tìm đối tác thẩm định giá tài sản bảo đảm của khách hàng, bao gồm 20 quyền sử dụng đất tại Đồng Nai và TPHCM; hệ thống thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất găng tay y tế và các công trình trên đất nhà máy; hơn 4,8 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Găng tay Nam Việt chưa niêm yết của đồng sáng lập công ty.

Tại Vietcombank, ngân hàng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn. Giá khởi điểm để bán đấu giá là gần 2,7 triệu USD (quy đổi sang Việt Nam đồng là 70,9 tỷ đồng).