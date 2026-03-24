Agribank Chi nhánh 5 vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với các khoản nợ của một nhóm khách hàng doanh nghiệp, trong đó có khoản nợ của Công ty TNHH Eva de Eva (Eva de Eva).

Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Eva de Eva, Agribank Chi nhánh 5 cho hay là theo hợp đồng tín dụng được ký vào tháng 12/2021.

Giá trị khoản nợ tính đến hết ngày 30/1/2026 là 72,059 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc còn lại 56,450 tỷ đồng, nợ lãi 15,609 tỷ đồng.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là 73,5 tỷ đồng. Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí khác theo quy định.

Theo thông tin do Agribank cung cấp, Công ty TNHH Eva de Eva có địa chỉ tại số 4 Bis Cách mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, TPHCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316252772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc nhưng đang trong tình trạng ngừng hoạt động.

Ngoài khoản nợ của Eva de Eva, Agribank Chi nhánh 5 cùng lúc thông báo lựa chọn đối tác bán khoản nợ của một loạt doanh nghiệp có trụ sở tại TPHCM, gồm:

Khoản nợ 125,324 tỷ đồng của Công ty TNHH Kiến tạo Nhà Xanh;

Khoản nợ 124,41 tỷ đồng của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hợp Phát;

Khoản nợ 123,608 tỷ đồng của Công ty TNHH PT Hạ tầng Trường Sơn;

Khoản nợ 124,809 tỷ đồng của Công ty TNHH PT Simply Living;

Khoản nợ 102,249 tỷ đồng của Công ty TNHH Trường Thành Sài Gòn;

Khoản nợ 74,90 tỷ đồng của Công ty TNHH Đầu tư SNS;

Khoản nợ 62,80 tỷ đồng của Công ty TNHH Tư vấn Thương mại - Đầu tư - Phát triển Hưng Phát;

Khoản nợ 61,81 tỷ đồng của Công ty TNHH Honor Shine Global;

Khoản nợ 27,421 tỷ đồng của Công ty TNHH Đức Lợi;

Khoản nợ 60,114 tỷ đồng của Công ty TNHH Vinson Group;

Khoản nợ 44,180 tỷ đồng của Công Ty TNHH Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh;

Khoản nợ 51,449 tỷ đồng của Công ty TNHH Tập đoàn Janus Holding.

Tổng giá trị ghi sổ của 13 khoản nợ đến hết 30/1/2026 là 1.055 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc 836,889 tỷ đồng, nợ lãi 218,284 tỷ đồng.

Giá trị tài sản bảo đảm là bất động sản tại TPHCM đối với nhóm công ty: Hợp Phát, Trường Sơn, Simply Living, Trường Thành Sài Gòn được xác định là 559 tỷ đồng do Công ty Hợp Phát làm chủ sở hữu.

Trong khi đó, các khoản vay của nhóm doanh nghiệp gồm Vinson Group, Eva de Eva, Nguyễn Anh, Janus Holding, Kiến tạo Nhà Xanh, Đầu tư SNS, Hưng Phát và Honor Shine Global được bảo đảm bằng quyền sử dụng gần 3.300m2 đất thương mại, dịch vụ tại tỉnh Đồng Tháp.

Tài sản này do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hợp Phát đứng tên sở hữu và được ngân hàng định giá khoảng 600 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay của Đầu tư SNS và Honor Shine Global là 7 quyền sử dụng đất tại KDC Tân Thái Thịnh, tỉnh Tây Ninh, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh làm chủ sở hữu.