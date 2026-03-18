Tài sản đấu giá là 1 xe ô tô Lexus LX 570, màu đen, biển số 30F-361.18.

Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng. Ngân hàng xác nhận tài sản bảo đảm có đầy đủ tính pháp lý.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 6 tỷ đồng, bước giá 50 triệu đồng.

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT (nếu có).

Người tham gia đấu giá phải đặt cọc 10% giá khởi điểm.

Ngoài tài sản trên, một số ngân hàng khác cũng đang xử lý tài sản bảo đảm là ô tô. Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa mới đây thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là 1 xe ô tô Toyota Fortuner, màu bạc, biển số xe 30K-924.73 của Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội.

Chiếc xe này do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký ngày 13/3/2024.

Vietcombank Thanh Hóa cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Explorer, màu đen, biển số xe 30G-503.81 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành, do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký ngày 14/8/2020.