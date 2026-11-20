Agribank Chi nhánh Bình Thạnh đang thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức đấu giá hai khoản nợ có liên quan đến ông Lê Hải Trà, cựu Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Một khoản nợ được bảo đảm bằng căn hộ chung cư Hoàng Anh River View có diện tích 272,8m2; khoản còn lại là khoản vay trước đây của mẹ ông Trà, với ông là người thừa kế quyền và nghĩa vụ liên quan.

Theo thông báo của Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, ngân hàng đang thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đối với hai khoản nợ nói trên.

Khoản nợ hơn 12,47 tỷ đồng của ông Lê Hải Trà

Khoản nợ thứ nhất đứng tên ông Lê Hải Trà theo Hợp đồng tín dụng số 1607-LAV-202300348 ngày 28/4/2023, được ký kết giữa Agribank và ông Lê Hải Trà (sinh ngày 13/8/1974).

Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến hết ngày 28/10/2026 là 12,473 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 9,198 tỷ đồng, nợ lãi 3,275 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là căn hộ chung cư B25.03, chung cư Hoàng Anh River View, 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TPHCM (trước đây thuộc phường Thảo Điền, quận 2).

Căn hộ có diện tích sàn 272,8m2. Theo thông tin trong thông báo của Agribank, đây là nơi ở hiện nay của ông Trà.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 12,473 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá của Agribank ngày 4/11/2026, ngân hàng đã khởi kiện ông Lê Hải Trà tại TAND Khu vực 5, TPHCM để giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng. Ngày 20/5/2026, tòa án đã giải quyết vụ án theo Bản án số 1709/2026/DS-ST. Ngân hàng cho biết đã thực hiện yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự TPHCM.

Khoản nợ hơn 12,7 tỷ đồng của mẹ ông Lê Hải Trà

Khoản vay thứ hai đứng tên bà L.T.H, theo Hợp đồng tín dụng số 1607 LAV 202200532 ngày 29/6/2022, ký với Agribank Chi nhánh Phan Đình Phùng.

Bà L.T.H sinh ngày 14/10/1946, qua đời ngày 30/12/2023. Theo thông báo của Agribank, ông Lê Hải Trà được xác định là người kế thừa quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ này.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến hết ngày 28/10/2026 là hơn 12,701 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 9,5 tỷ đồng, nợ lãi hơn 3,2 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm khoản nợ gồm quyền sử dụng đất 787,5m2, mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn có thời hạn sử dụng lâu dài; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 565, tờ bản đồ số 110, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Phước Tân, TP Đồng Nai).

Theo thông báo của ngân hàng, ông Lê Hải Trà là người thừa kế theo pháp luật của bà L.T.H nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ và chưa hoàn tất thủ tục thừa kế.

Liên quan đến khoản vay này, Agribank đã khởi kiện bà L.T.H tại TAND Khu vực 5, TPHCM để giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng. Ngày 11/8/2026, tòa án ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 3410/2026/QĐST-DS.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 9,923 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, thông tin về ông Lê Hải Trà (gồm địa chỉ thường trú, số CCCD, tên mẹ ruột... ) tại cáo trạng vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC đều trùng khớp với thông tin trong thông báo xử lý nợ của Agribank.

Theo đó, ông Lê Hải Trà được nhắc đến trong bản tin của Agribank được xác định là cựu Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).

Ông Lê Hải Trà bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, bản án sơ thẩm tuyên ngày 5/8/2024.

Tại bản án phúc thẩm tuyên ngày 26/6/2025, ông Trà được Tòa phúc thẩm giảm mức án từ 5 năm xuống 4 năm tù.

Theo nội dung bản án, trong quá trình xem xét hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty Faros, ông Lê Hải Trà (khi đó là thành viên Hội đồng niêm yết HoSE) biết hồ sơ báo cáo tài chính và kiểm toán của doanh nghiệp còn những vấn đề cần lưu ý, chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết. Tuy nhiên, ông Trà vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HoSE, chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS.