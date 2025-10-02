Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hóc Môn vừa thông báo về việc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 90B Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây (trước là phường Trung Mỹ Tây, quận 12), TPHCM.

Diện tích đất lên đến hơn 3.871 m2. Tính đến thời điểm đấu giá, thời hạn sử dụng đất còn khoảng 35 năm.

Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm hiện trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu thông tin, xem xét hiện trạng và hồ sơ pháp lý của tài sản, đồng thời chấp nhận mọi rủi ro phát sinh.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, đồng nghĩa với việc đã xem xét tài sản, chấp thuận tình trạng pháp lý, chất lượng, số lượng theo hiện trạng và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện về sau.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 148,59 tỷ đồng.

Trước đó, tại thông báo bán đấu giá phát đi vào cuối tháng 6/2025, BIDV Hóc Môn phát giá khởi điểm của lô đất là 200,5 tỷ đồng, tức giảm hơn 51,9 tỷ đồng, tương đương xấp xỉ 26%.

Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

Trước ngày mở phiên đấu giá, nếu chủ tài sản đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với BIDV Chi nhánh Hóc Môn và/hoặc BIDV Chi nhánh Hóc Môn đồng ý giải chấp tài sản thì chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản đó.

BIDV Chi nhánh Hóc Môn, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kỳ chi phí nào khác.