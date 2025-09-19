Agribank vừa thông báo bán đấu giá tàu biển mang tên Oriental Glory (tên cũ là Nosco Glory) do Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký ngày 8/1/2018 cho CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSTC). Công ty này có địa chỉ tại số 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội.

Tàu Oriental Glory có tổng dung tích 36.074 GT, trọng tải toàn phần 68,591 tấn, được đóng năm 2015 tại Nhật Bản.

Oriental Glory là loại tàu chở hàng rời, công suất máy chính 7.634 kW.

Đây là lần thứ hai Agribank rao bán đấu giá tài sản này, giá khởi điểm lần hai là hơn 123,2 tỷ đồng, giảm 8% so với mức giá khởi điểm lần 1, tương ứng số tiền giảm gần 11,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/7, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tàu Oriental Glory với giá khởi điểm hơn 145,9 tỷ đồng.

Tàu đang được neo đậu tại cảng Phú Mỹ, TPHCM. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 10/10 tới.

OSTC tiền thân là công ty Vận tải Thủy Bắc, thuộc Cục Đường sông Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập năm 1993 trên cơ sở chuyển đổi tổ chức Văn phòng Tổng công ty Vận tải sông I. Ngành nghề kinh doanh: vận tải hàng hóa, xăng dầu, container bằng đường biển, đường sông, đường bộ; vận tải hành khách...

OSTC có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30/6/2025, ba cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 49%, Tổng công ty CP Bảo Minh nắm giữ 9,97% và CTCP Thương mại và Vận tải Biển Bắc nắm 7,55% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 30/6/2025, công ty có số dư nợ vay và nợ thuê tài chính lên đến 3.163 tỷ đồng. Báo cáo tài chính bán niên 2025 không xác định chi phí lãi vay phải trả đối với các khoản vay liên quan đến tàu Nosco Victory, tàu Hồng Lĩnh, tàu Ngọc Sơn, tổng tiền lãi ước tính theo kiểm toán viên đưa ra là 20,439 tỷ đồng (dư nợ gốc vay tương ứng là 623,428 tỷ đồng).

Theo giải trình của OSTC, các tài sản bảo đảm gồm tàu Nosco Victory, Hồng Lĩnh và Ngọc Sơn đã được bán, nhưng công ty chưa nhận được thông báo cụ thể về số dư nợ gốc được trừ. Do vậy, doanh nghiệp chưa thể tính toán chi phí lãi vay phải trả.