Công ty Thuận An từng là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương trao tặng danh hiệu, thuộc nhóm các doanh nghiệp tư nhân lớn, với doanh thu năm 2013 đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Khoản nợ của Công ty Thuận An tại Agribank An Giang có tổng trị giá tạm tính đến 24/3/2026 là 433,567 tỷ đồng, theo hai hợp đồng tín dụng ký năm 2016.

Trong đó, nợ gốc 285,496 tỷ đồng, nợ lãi hơn 148 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm gồm các quyền sử dụng đất và máy móc thiết bị chế biến thủy sản và các tài sản khác gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp giữa ngân hàng và ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Thị Huệ Trinh.

Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là 433,567 tỷ đồng. Trước đó, Agribank từng thông báo bán đấu giá khoản nợ trên vào năm 2024 với giá khởi điểm 417 tỷ đồng.

Công ty Thuận An là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản tại An Giang, do bà Nguyễn Thị Huệ Trinh làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, ông Nguyễn Thái Sơn là Chủ tịch HĐQT.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2016, ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Thị Huệ Trinh đi Trung Quốc tham dự hội chợ nghề cá và mất liên lạc từ đó, để lại khoản nợ ngân hàng, nợ người nuôi cá tra với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Agribank Chi nhánh An Giang đã khởi kiện Công ty Thuận An và TAND tỉnh An Giang cũng đã thụ lý vụ án “tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Phía Agribank yêu cầu Công ty Thuận An phải thanh toán ngay số tiền nợ trên 490 tỉ đồng. Đồng thời, Agribank đề nghị phát mãi tài sản đảm bảo của công ty này theo các hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ.