Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa thông báo đấu giá đồng thời hai khoản nợ của khách hàng cá nhân T.A.T và V.T.T tại Agribank Chi nhánh TPHCM. Ngân hàng và đơn vị tổ chức đấu giá đã nhiều lần rao bán các khoản nợ này nhưng chưa tìm được người mua.

Cụ thể, hai khoản nợ của ông T.A.T tại Agribank Chi nhánh TPHCM có tổng giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 31/3/2023 là gần 62,34 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ gốc là hơn 31,76 tỷ đồng; nợ lãi phát sinh từ khoản vay bằng vàng SJC, được quy đổi ra tiền đồng là hơn 13,92 tỷ đồng và nợ lãi VNĐ là hơn 16,64 tỷ đồng.

Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/3/2023 cho đến khi ông T. thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại đây.

Tài sản đảm bảo cho các khoản nợ trên gồm: Hai quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại 158/9 và 158/15 Nguyễn Công Trứ và quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ 84 ấp Tân Điền A, phường Long Trường, đều tại TPHCM.

Khoản nợ của bà V.T.T tại Agribank chi nhánh này có giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 31/3/2023 là hơn 26,38 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là hơn 9,49 tỷ đồng; nợ lãi vàng quy đổi là hơn 9,22 tỷ đồng và nợ lãi VNĐ là hơn 7,66 tỷ đồng.

Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/3/2023 cho đến khi bà T. thanh toán hết nợ gốc tiền vay. Đáng chú ý, khoản nợ này không có tài sản bảo đảm.

Ngân hàng cho biết, các khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá.

Ngân hàng cũng cảnh báo có thể tồn tại các tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm và nghĩa vụ tài chính khác của bên vay.

Giá khởi điểm cho toàn bộ hai khoản nợ là gần 41,51 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của ông T.A.T là hơn 31,83 tỷ đồng và của bà V.T.T là hơn 9,67 tỷ đồng.