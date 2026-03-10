Dư nợ của Nova Evergreen tại VietinBank Chi nhánh 1 TP.HCM tạm tính đến 28/2/2026 là 39,48 tỷ đồng nợ gốc, 7,53 tỷ đồng nợ lãi trên nợ gốc và 3,4 tỷ đồng lãi phạt quá hạn.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay gồm:

Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng ký với CTCP Chè Cầu Đất - Đà Lạt thực hiện dự án cung cấp và thiết lập vườn ươm cho công trình nông trường nông nghiệp công nghệ cao Cầu Đất - Đà Lạt tại Lâm Đồng;

Quyền tài sản phát sinh từ 4 hợp đồng mua bán công trình xây dựng đã ký với Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận.

CTCP Nova Evergreen, tiền thân là Công ty TNHH Đại Phú Mỹ, được thành lập vào năm 2007, địa chỉ: 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM.

Cơ cấu vốn góp của Nova Evergreen gồm CTCP Nova Global Construction và các cá nhân liên quan đến Novaland chiếm 50,1% cổ phần.