VietinBank Chi nhánh Quảng Ninh vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 2 xe chuyên dụng chở tiền hiệu Mitsubishi Pajero mang biển số 14M-3224 và 14C-3224.

Giá khởi điểm theo thông báo của ngân hàng là 30 triệu đồng/xe.

Ngân hàng cho biết việc lựa chọn tổ chức đấu giá được thực hiện trên cơ sở chấm điểm đối với hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

Trước đó, cuối năm 2025, VietinBank Chi nhánh Tây Ninh cũng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 3 xe ô tô chuyên dùng chở tiền Mitsubishi Pajero nhập khẩu từ Nhật Bản, sản xuất các năm 2004, 2007 và 2010, có giá khởi điểm (đã bao gồm VAT) lần lượt gần 85 triệu, hơn 105 triệu và hơn 144 triệu đồng.

Cùng thời điểm, VietinBank Chi nhánh Bắc Giang thông báo bán đấu giá một xe ô tô chuyên dùng Mitsubishi Pajero với giá khởi điểm 120 triệu đồng. Đây là chiếc xe được biên chế cho đội xe chở tiền của ngân hàng từ năm 2009.

Cũng liên quan đến việc thanh lý xe chuyên dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo thanh lý 17 xe chuyên dùng hiệu Mitsubishi Pajero, sản xuất trong giai đoạn 2004-2007.

Đây là lô xe chở tiền từng được SCB rao bán nhiều lần trước đó. Toàn bộ các xe đều được đăng ký biển kiểm soát tại TPHCM. Trong đó, có 3 xe sản xuất năm 2004, được ngân hàng rao bán giá khởi điểm từ 54,56 triệu đồng đến 64,89 triệu đồng/xe.

2 xe sản xuất năm 2006, được rao bán với giá khởi điểm 69 triệu đồng/xe.

Còn lại là các xe được sản xuất năm 2007, được rao bán với giá khởi điểm từ 88-93 triệu đồng/xe.

SCB cho biết, khách mua có thể mua lẻ từng chiếc trong số các xe này.

Trước đó, năm 2024, SCB từng rao bán cùng lúc 17 xe ô tô chở tiền với điều kiện người mua phải mua toàn bộ theo lô.

Do chưa bán được, năm 2025 SCB chuyển từ bán theo lô sang bán lẻ từng xe.