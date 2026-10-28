Bảo hiểm tiếp tục mang về hàng nghìn tỷ đồng doanh thu cho các ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2026. Sự xuất hiện của các doanh nghiệp mới dự báo làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường từ năm 2027.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2026, thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận số hợp đồng khai thác mới đạt 1.141.841 hợp đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 101.621 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Cùng với hoạt động khai thác và duy trì hợp đồng, tính đến hết tháng 9/2026, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả khoảng 55.733 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản chi trả nhằm thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm theo hợp đồng khi phát sinh các điều kiện chi trả tương ứng.

Ở góc độ doanh thu, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 15.894 tỷ đồng.

Xét theo kênh phân phối, kênh đại lý truyền thống đóng góp tỷ trọng cao nhất, khoảng hơn 51% tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới. Kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance) chiếm khoảng gần 45%, trong khi các kênh phân phối khác đóng góp khoảng 4%.

Cơ cấu này cho thấy hệ thống đại lý truyền thống và phân phối qua ngân hàng vẫn là hai kênh chủ yếu trong hoạt động khai thác thị trường mới.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2026. Nguồn: IAV.

Trong số đó, kênh bancassurance cho thấy đây vẫn là mảnh đất “màu mỡ” khiến các ngân hàng gần đây liên tục có những động thái mới liên quan đến thị trường bảo hiểm.

Sau thời gian dài thống trị kênh phân phối bancassurance, MB gần đây đã bị Techcombank soán ngôi, trở thành ngân hàng dẫn đầu về kênh phân phối này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Techcombank, thu từ dịch vụ kinh doanh bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2026 đạt 2.150 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước và vượt gần 60% mức thu của cả năm ngoái.

Techcombank ghi nhận lãi thuần từ mảng này gần 1.700 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vậy, đóng góp của bảo hiểm trong tổng thu dịch vụ tăng từ 10% lên 15%.

Đáng chú ý, Công ty Bảo hiểm Kỹ Thương (Techcom Life) mới chỉ được cấp phép hoạt động vào cuối năm ngoái nhưng đã nhanh chóng vươn lên chiếm lĩnh thị trường.

Trong khi đó, Ngân hàng MB chưa công bố số liệu kinh doanh 9 tháng nhưng hé lộ doanh thu phí khai thác mới của MB Life trong 8 tháng đầu năm 2026 khi đạt khoảng 900 tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm lũy kế đạt gần 3.100 tỷ đồng.

Diễn biến đáng chú ý trên thị trường gần đây là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPLife) chính thức được cấp phép và dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027.

Với sự xuất hiện của VPLife, thị trường bancassurance có thể khiến cạnh tranh trên thị trường gia tăng kể từ năm 2027. Trước đó, VPBank đã thành lập doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ OPES. Ngân hàng ghi nhận thu từ dịch vụ bảo hiểm tính đến 30/9 đạt hơn 5.800 tỷ đồng, trong đó, riêng bảo hiểm số OPES trong 8 tháng năm 2026 đã mang về cho ngân hàng hơn 3.600 tỷ đồng doanh thu, đạt tăng trưởng 30% so với cùng kỳ.

Còn tại LPBank, báo cáo tài chính quý III của ngân hàng cho thấy doanh thu từ hoạt động đại lý bảo hiểm trong 9 tháng đạt khoảng 5.689 tỷ đồng, tăng 163% so với con số 2.160 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.