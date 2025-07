GeneStory - Doanh nghiệp công nghệ sinh học tiên phong tại Việt Nam, dẫn đầu trong phân tích và tích hợp dữ liệu ADN. GeneStory đảm nhiệm toàn bộ quy trình thu nhận, phân tích và đối sánh gen trong dự án Ngân hàng Gen Liệt sĩ, góp phần tri ân và đặt nền móng cho y học chính xác tại Việt Nam. Chương trình hiện được triển khai đồng bộ tại 34 tỉnh thành theo kế hoạch được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt, do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Công an tỉnh thực hiện. Thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ Công an xã hoặc PC06 để được hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng ký thông tin.