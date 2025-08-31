Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Agribank vừa có văn bản chỉ đạo hỏa tốc trong hệ thống để triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo việc tặng quà kịp thời cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Agribank bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ, trong 4 ngày (từ 30/8 đến hết ngày 2/9) để thực hiện các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước.

Agribank phối hợp với Kho bạc Nhà nước tại các địa phương, sẵn sàng phục vụ chi tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước kể cả giao dịch ngoài giờ, ngày nghỉ lễ, đảm bảo việc chuyển tiền, rút tiền mặt tặng quà cho nhân dân kịp thời, đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, ngân hàng không thu phí khi thực hiện lệnh thanh toán của Kho bạc Nhà nước và người dân rút tiền theo chính sách của Chính phủ.

Agribank làm việc xuyên lễ để kịp chi trả tiền 2/9 cho người dân. Ảnh: Agribank

Agribank là một trong số các ngân hàng phối hợp với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân (RAR) triển khai dịch vụ an sinh xã hội đối với tài khoản thanh toán. Theo đó, người dân có thể liên kết tài khoản thanh toán tại các ngân hàng được chọn trên ứng dụng VNeID để nhận quà dịp Quốc khánh 2/9.

Hiện có 20 đơn vị được chọn giải ngân phần quà 100.000 đồng cho người dân dịp lễ này, gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PVCombank, HDBank, VNPT Money, Co-opBank, Shinhan Bank, TPBank, NCB, Nam A Bank, Kienlong Bank, BVBank, ACB, MSB và Sacombank.

Theo hướng dẫn của các ngân hàng, để nhận được phần quà theo phương thức chuyển khoản, khách hàng có tài khoản ngân hàng cần thực hiện liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng. Liên kết này cũng giúp khách hàng nhận các khoản an sinh xã hội.

Đối với khách hàng đã có tài khoản ngân hàng, cần thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Vào mục “An sinh xã hội”.

Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Chọn tên ngân hàng và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản ngân hàng, cần tải ứng dụng ngân hàng và chọn “Mở tài khoản/Đăng ký mobile banking”.

Các ngân hàng khuyến cáo chỉ tải ứng dụng từ kho ứng dụng App Store (đối với hệ điều hành iOS) và Google Play/CH Play (với hệ điều hành Android).

Theo khuyến cáo của các ngân hàng, trong những ngày gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng thông tin chính sách tặng quà của Chính phủ để thực hiện các hình thức giả mạo, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân bằng cách gửi tin nhắn, email chứa mã độc, giả mạo cán bộ công an, cán bộ ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin…

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng và người dân không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng từ nguồn không rõ ràng; không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào; không chuyển tiền cho người lạ, kể cả là công an, cán bộ Nhà nước hoặc nhân viên ngân hàng; chỉ tiếp nhận thông tin qua kênh chính thống của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và của ngân hàng.