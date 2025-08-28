Theo nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ công dân Việt Nam sẽ được nhận phần quà 100.000 đồng/người trước ngày 2/9/2025 theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp.

Nhiều người băn khoăn cách liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản VNeID để nhận quà 2/9.

Để nhận phần quà ý nghĩa này theo hình thức chuyển khoản, người dân có tài khoản ngân hàng cần chủ động liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản VNeID trên ứng dụng di động.

Trong ngày 28/8, các ngân hàng thương mại đồng loạt hướng dẫn khách hàng liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID với tài khoản ngân hàng.

Đối với khách hàng đã có tài khoản ngân hàng và ứng dụng VNeID, người dùng chỉ cần thực hiện 4 bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục “An sinh xã hội”.

Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 4: Chọn “Ngân hàng” và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản ngân hàng, người dân cần tải ứng dụng ngân hàng (tuỳ chọn) và chọn “Mở tài khoản/Đăng ký Mobile Banking”.

Sau khi có tài khoản, người dân thực hiện theo hướng dẫn ở trên để liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Lưu ý, tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo, người dân đã có tài khoản ngân hàng chỉ thực hiện thao tác liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp chưa có tài khoản ngân hàng, chỉ tải ứng dụng ngân hàng trên kho ứng dụng App Store (với hệ điều hành iOS) và CH Play hoặc Google Play (với hệ điều hành Android).