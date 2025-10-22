Theo đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ra quyết định chuyển địa điểm đặt trụ sở chi nhánh Sở Giao Dịch - Phòng Giao dịch Vương Thừa Vũ và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Sở Giao Dịch - Phòng Giao dịch Thành Công, dự kiến sẽ di dời vào 27/10/2025 cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Tầng 1 và tầng 2, số 70 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội.

- Địa điểm mới: Tầng 1, Tòa nhà ROX Center Ninety Complex, số 90 Đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt cũ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch - Phòng Giao dịch Vương Thừa Vũ

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt mới: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch - Phòng Giao dịch Thành Công.

Với không gian giao dịch hiện đại và mới mẻ, theo chuẩn mô hình mới của thương hiệu, cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, các chi nhánh/phòng giao dịch của MSB sẽ luôn đồng hành và đáp ứng tối đa nhu cầu về tài chính của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Thành lập năm 1991, trải qua hơn 34 năm xây dựng và phát triển, MSB không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống gần 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết tại:

Website: www.msb.com.vn

Hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp)

(Nguồn: MSB)