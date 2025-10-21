Sáng 21/10, giá vàng trong nước tăng mạnh theo xu hướng trên thị trường thế giới.

Đầu giờ sáng 21/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng tới 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra sau 1 đêm, lên mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là mức cao chưa từng có của giá vàng miếng tại thị trường trong nước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh. Thậm chí, có đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn khá nhiều giá vàng miếng SJC, vượt 160 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Cụ thể, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 151,1-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được điều chỉnh tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đáng chú ý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên giao dịch hôm nay đã đưa giá vàng nhẫn trơn lên mức kỷ lục 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu đã "vượt mặt" giá vàng miếng SJC khi đang cao hơn 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 5,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Còn nếu so với giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC thì giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu hiện cao hơn 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và đắt hơn 7,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.