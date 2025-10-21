Sau khi tăng lãi suất huy động vào ngày 9/10 với mức tăng từ 0,05% – 0,25%/năm kỳ hạn 1 – 5 tháng, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) lại tiếp tục tăng lãi suất huy động kể từ hôm nay, trở thành ngân hàng đầu tiên hai lần tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10.

Theo đó, lãi suất ngân hàng Bac A Bank vừa tiếp tục tăng 0,2%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, và tăng 0,3%/năm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Việc điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi được Bac A Bank thực hiện đối với cả lãi suất tiền gửi dưới 1 tỷ và lãi suất tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất được Bac A Bank áp dụng cho tài khoản tiết kiệm dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 – 2 tháng được giữ nguyên 4,2%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng cũng được giữ nguyên tại 4,55%/năm. Đây cũng là các mức lãi suất ngân hàng dẫn đầu thị trường hiện nay.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng mới nhất áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 6 – 8 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm lên 5,6%/năm.

Cũng với mức tăng thêm 0,2%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 9 – 11 tháng mới nhất là 5,65%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng được điều chỉnh tăng mạnh 0,3%/năm lên 5,8%/năm.

Tương tự, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 – 15 tháng tăng lên mức 5,9%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất Bac A Bank áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng cũng đã lên đến 6,1%/năm sau khi tăng thêm 0,3%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 18 – 36 tháng.

Với mức tăng lãi suất tương tự (tăng từ 0,2% - 0,3%/năm kỳ hạn 6 – 36 tháng), lãi suất tiền gửi ngân hàng này áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 – 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,75%/năm (là mức lãi suất trần theo quy định của NHNN đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng).

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6 – 8 tháng đã tăng lên đến 5,8%/năm, và kỳ hạn 9 – 11 tháng cũng đã tăng lên 5,85%/năm. Đây là các mức lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay đối với tiền gửi kỳ hạn từ 6 – 11 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại Bac A Bank chính thức chạm mốc 6%/năm, lãi suất kỳ hạn 13 – 15 tháng cũng đã lên đến 6,1%/năm.

Thậm chí, lãi suất huy động kỳ hạn 18 – 36 tháng đối với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đã tăng lên 6,3%/năm. Đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết công khai của các ngân hàng, vượt mức lãi suất tiền gửi 6,2%/năm đang được Vikki Bank niêm yết cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng.

Theo thống kê, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 10, bao gồm: GPBank, NCB, Vikki Bank, Bac A Bank, VCBNeo, và HDBank. Trong đó, Bac A Bank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng.

Lãi suất huy động có dấu hiệu tăng mạnh thời gian gần đây khi nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng tăng cao trong những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ 6 – 10/10/2025 bằng VND đạt xấp xỉ 2.996.924 tỷ đồng, bình quân 599.385 tỷ đồng/ngày, giảm 96.376 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 544.883 tỷ đồng, bình quân 108.977 tỷ đồng/ngày, tăng 4.624 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (95% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (2% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 74% và 24%.

Về lãi suất bình quân liên ngân hàng, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân có xu hướng tăng so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,39%/năm; 0,03%/năm và 0,25%/năm lên các mức 4,79%/năm; 4,91%/năm và 5,08%/năm.

Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng biến động trái chiều ở một số kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ 0,01%/năm lên mức 4,10%/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần không đổi và vẫn giữ ở mức 4,12%/năm, trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,06%/năm xuống mức 4,15%/năm.