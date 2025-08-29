Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hưng Yên (BIDV Bắc Hưng Yên) vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Ô tô Đông Phong; địa chỉ tại Khu công nghiệp Phố Nối A, quốc lộ 5, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Giá trị khoản nợ tạm tính đến thời điểm 5/5/2025 là hơn 749,7 tỷ đồng.

Giá khởi điểm dự kiến bằng tổng dư nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn và phí (nếu có) tại thời điểm ký hợp đồng bán đấu giá khoản nợ.

Các sản phẩm chủ yếu của Ô tô Đông Phong là xe tải, xe chuyên dụng. Ảnh: Công ty TNHH Ô tô Đông Phong.

Công ty TNHH Ô tô Đông Phong (DFM) là liên doanh giữa 3 đối tác lớn: Công ty TNHH Cơ giới nông nghiệp miền Bắc, Công ty TNHH Công thương Thập Yến và Công ty TNHH Xe ô tô thực nghiệp Đông Phong (Truong Giang Dong Phong).

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 20/11/2011, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, kinh doanh sản phẩm xe ô tô hiệu Đông Phong (Dongfeng) các loại; nhập khẩu linh kiện, phụ tùng chính hãng Đông Phong Motor.

Công ty có nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, công suất 7.200 xe/năm.

Đông Phong cung cấp ra thị trường chủ yếu là xe tải các loại và xe chuyên dụng (xe phun nước rửa đường, xe tưới cây, xe trộn bê tông...).

Trước đó, năm 2023, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) từng rao bán tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Ô tô Đông Phong gồm 112 xe ô tô nhãn hiệu Trường Giang có tải trọng từ 7,7-13 tấn.