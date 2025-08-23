Tổng dư nợ của khoản nợ tạm tính đến ngày 14/7/2025 là 173 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ của CTCP Kinh doanh Cảng Hạ Long là hơn 96 tỷ đồng; CTCP Logistic Đông Nam Á là gần 76,87 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc, nợ lãi và lãi phạt quá hạn).

Giá khởi điểm cho khoản nợ của hai doanh nghiệp trên (không bán riêng từng khoản nợ) là gần 155,66 tỷ đồng.

CTCP Kinh doanh Cảng Hạ Long có địa chỉ tại Dự án cảng tổng hợp, Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, do ông Lê Quang Trung làm Giám đốc.

Tài sản đảm bảo của CTCP Kinh doanh Cảng Hạ Long gồm:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Hoành Bồ, diện tích 71,3 m2 (Giấy chứng nhận số BA 995804 do UBND TP Hạ Long cấp năm 2010, sang tên năm 2011); Quyền sử dụng đất diện tích 10.306,9 m2 (Giấy chứng nhận số CS 077939, cấp năm 2019); Quyền sử dụng đất diện tích 39.598 m2 (Giấy chứng nhận số CS 077940, cấp năm 2019) và Quyền sử dụng đất diện tích 5.144,5 m2 (Giấy chứng nhận số CS 077941, cấp năm 2019).

Trong khi đó, CTCP Logistics Đông Nam Á có địa chỉ tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do ông Nguyễn Tuấn Huy làm Giám đốc. Ông Huy từng là Giám đốc CTCP Kinh doanh Cảng Hạ Long.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của CTCP Logistic Đông Nam Á tại BIDV gồm:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N863729 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 7/12/1999 cho ông Nguyễn Văn Cớ và bà Đặng Thị Huê, đăng ký sang tên cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền ngày 23/7/2010 tại ô số 8 khu B phía sau Công ty Hoàng Long (khu 20 hộ cảng Quảng Ninh), phường Hồng Hải, diện tích 60m2.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 986975 UBND TP Hạ Long cấp ngày 9/2/2010 cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền tại phường Hồng Hải, Quảng Ninh, diện tích 60m2.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CK717949 do UBND TP Hạ Long cấp ngày 5/1/2018 cho ông Nguyễn Tuấn Huy và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, diện tích 71m2.

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BM 002051 do UBND TP Hạ Long cấp ngày 26/7/2013 cho ông Nguyễn Xuân Bách tại địa chỉ Ô số 24 lô C4 khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Quảng Ninh, diện tích 99m2.

Tài sản bảo đảm là quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật liệu san lấp trong ranh giới Dự án Khu trụ sở văn phòng, nhà ở cán bộ công nhân viên và khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long.

Giấy phép khai thác khoáng sản số 2118/GP-UBND do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 26/7/2022.

Tài sản bảo đảm là toàn bộ số cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của CTCP Logistic Đông Nam Á cùng Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số 02/CHL, cấp ngày 28/10/2018.