Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 1/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng.

Dự thảo quy định chi tiết về điều kiện, hồ sơ và trình tự, thủ tục chấp thuận cấp tín dụng vượt giới hạn đối với một khách hàng và người có liên quan, căn cứ theo khoản 1, 2 và 7 Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đồng thời phù hợp với cơ chế thí điểm quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo nội dung sửa đổi, đối tượng được xem xét cấp tín dụng vượt hạn mức là các khách hàng có nhu cầu vốn để triển khai dự án, phương án sản xuất – kinh doanh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Cụ thể, bao gồm các dự án có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, phục vụ nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và đời sống người dân trong các lĩnh vực trọng điểm như điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông và vận tải công cộng, cũng như các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng mở rộng phạm vi áp dụng đối với các chương trình, dự án đã được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội; cũng như các dự án lớn, có tính chất động lực trên địa bàn Thủ đô.

Đối với nhóm dự án tại Thủ đô, điều kiện đi kèm là phải được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư hoặc được Chủ tịch UBND Thành phố chấp thuận theo đúng quy định.

Việc bổ sung các tiêu chí này nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các tổ chức tín dụng xem xét cấp vốn cho các dự án trọng điểm, đồng thời vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro tín dụng và tuân thủ giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định về cấp tín dụng hợp vốn theo hướng kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn tạo dư địa cho các dự án lớn.

Theo đó, tổng mức cấp tín dụng của một tổ chức tín dụng (bao gồm cả phần vượt giới hạn đang đề nghị) không được vượt quá 4 lần vốn tự có. Đồng thời, mức cấp tín dụng tối đa đề xuất đối với một khách hàng không vượt quá 38%, và đối với một khách hàng cùng người có liên quan không vượt quá 52% vốn tự có, áp dụng cho các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị quyết 258/2025/QH15.

Quy định này được đặt trong bối cảnh Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 định hướng giảm dần giới hạn cấp tín dụng đến năm 2030 xuống còn 10% đối với một khách hàng và 15% đối với một khách hàng và người có liên quan, nhằm hạn chế rủi ro tập trung và phân tán dòng vốn hiệu quả hơn trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, với các dự án quy mô lớn, nhu cầu vốn cao, cơ chế hợp vốn được xác định là giải pháp chủ đạo, cho phép nhiều tổ chức tín dụng cùng tham gia tài trợ, qua đó vừa nâng quy mô cấp tín dụng, vừa tăng cường kiểm soát rủi ro nhờ cơ chế thẩm định và giám sát chung.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng cơ chế vượt giới hạn tín dụng đối với nhiều dự án trọng điểm quốc gia như Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hay gần đây là Nhiệt điện Quảng Trạch II. Điều này khẳng định tính cần thiết của việc linh hoạt trong cấp tín dụng đối với các công trình có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế - xã hội.