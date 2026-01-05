Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ký ban hành Thông tư số 60/2025/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD).

Tại Điều 5 của Thông tư 60 quy định điều kiện thực hiện góp vốn, mua cổ phần để thành lập, mua lại công ty con, TCTD phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và phải đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 và Điều 137 Luật Các TCTD trong 24 tháng liền kề trước tháng đề nghị và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần.

TCTD phải có kết quả kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm đề nghị; không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị.

TCTD có tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị.

Thông tư 60 cũng quy định về điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của TCTD.

Theo đó, cần phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 138 Luật Các TCTD trong 24 tháng liền kề trước tháng TCTD có văn bản thông qua việc tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất tăng vốn.

Đảm bảo tuân thủ giới hạn góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều 137 Luật Các TCTD trong 24 tháng liền kề trước tháng TCTD có văn bản thông qua việc tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất tăng vốn.

Giá trị thực của vốn điều lệ tại thời điểm TCTD có văn bản thông qua việc tăng vốn và tại thời điểm hoàn tất việc tăng vốn không thấp hơn mức vốn pháp định.

Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính của năm liền kề trước năm TCTD có văn bản thông qua việc tăng vốn.

Không bị xử phạt vi phạm hành chính về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, góp vốn, mua cổ phần trong 12 tháng liền kề.

Đối với công ty con của TCTD, phải đảm bảo quy định kết quả kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề trước năm TCTD có văn bản thông qua việc tăng vốn.

Thông tư số 60/2025/TT-NHNN được ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính Phủ ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, 2026 và phương án tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN năm 2025.

Việc ban hành Thông tư 60 cũng nhằm thực hiện nâng cấp lên dịch vụ công trực tuyến tại Quyết định 3096/QĐ-NHNN; phù hợp quy định tại Luật Các TCTD năm 2024; phù hợp với cơ cấu tổ chức tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN.