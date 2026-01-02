Kể từ ngày 29/12/2025, Agribank cho biết đã chấm dứt hoạt động một số chi nhánh, phòng giao dịch do Agribank Chi nhánh TPHCM quản lý, gồm: Chi nhánh Thành Đô; Phòng giao dịch Tân Mỹ trực thuộc Chi nhánh Thành Đô; Phòng giao dịch Tân Thành trực thuộc Agribank Chi nhánh TPHCM.

Ngoài ra, Agribank cũng chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Nhà Rồng (170 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu).

Toàn bộ hoạt động của Agribank Chi nhánh Thành Đô và Phòng giao dịch Tân Mỹ được bàn giao cho Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn tiếp nhận và quản lý.

Trong khi đó, toàn bộ hoạt động của Phòng giao dịch Tân Thành và Phòng giao dịch Nhà Rồng được bàn giao cho Agribank Chi nhánh TPHCM tiếp nhận và quản lý.

Đến nay, Agribank vẫn là ngân hàng có số lượng điểm giao dịch nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam với 2.222 điểm giao dịch (tính đến 30/6/2025), bao gồm 938 chi nhánh (cấp I và cấp II) và 1.284 phòng giao dịch.

Với đặc thù là ngân hàng phục vụ chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, “ông lớn” Agribank dẫn đầu hệ thống về sự hiện diện tại khu vực nông thôn, miền núi.

Tuy nhiên, quá trình số hóa ngân hàng đang khiến Agribank mạnh tay cắt giảm số lượng điểm giao dịch cũng như nhân sự tại khu vực thành thị trong khoảng một năm trở lại đây.

Ngoài Agribank, VietinBank, một ngân hàng khác thuộc nhóm Big4, cũng đóng cửa nhiều điểm giao dịch trong năm 2025, với 72 phòng giao dịch dừng hoạt động trong 9 tháng đầu năm. Đây là ngân hàng cắt giảm nhiều điểm giao dịch nhất trong hệ thống.

Tính đến 30/9/2025, Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đang duy trì hơn 5.000 chi nhánh và phòng giao dịch, tương đương khoảng 48% tổng số điểm giao dịch của toàn ngành, chưa bao gồm hội sở và văn phòng đại diện.

Cụ thể, đến 30/9, Vietcombank có 640 chi nhánh và phòng giao dịch, trong đó có 130 chi nhánh, giảm 1 chi nhánh so với cuối năm trước.

Ngân hàng này hiện diện nhiều nhất tại TPHCM với 154 phòng giao dịch và Hà Nội với 94 phòng giao dịch, đồng thời là ngân hàng có số lượng chi nhánh/phòng giao dịch thấp nhất trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước.

Trong khi đó, tổng số lượng chi nhánh/phòng giao dịch của VietinBank đến 30/9 là 1.038, bao gồm 157 chi nhánh và 881 phòng giao dịch.

Tại BIDV, tổng số chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước đến 30/9 là 1.117, bao gồm 187 chi nhánh và 930 phòng giao dịch. Dù tổng số không thay đổi so với cuối năm trước, BIDV thực tế đã dừng hoạt động 2 chi nhánh và mở thêm 2 phòng giao dịch trong ba quý đầu năm.