Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy nước Cần Giờ, giá khởi điểm hơn 52 tỷ đồng.

Nhà máy do Công ty Cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn làm chủ đầu tư; bà Nguyễn Thụy Đông Đào, tức ca sĩ Đông Đào, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Tài sản được rao bán gồm quyền sử dụng đất tại thửa đất số 130, tờ bản đồ số 6, tại xã Bình Khánh (xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ cũ), TPHCM.

Diện tích thửa đất 12.809,8m2, là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (xây dựng nhà máy xử lý nước lợ). Đất do nhà nước giao, có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 20/10/2056.

Ngoài ra, tài sản được ngân hàng rao bán gồm toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị của nhà máy xử lý nước lợ, dây chuyền nước đóng chai (tài sản thuộc Nhà máy nước Cần Giờ), nhà máy tại xã Bình Khánh, TPHCM (xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ cũ).

Giá khởi điểm của tài sản là 52,188 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm của quyền sử dụng đất là 49,326 tỷ đồng; giá khởi điểm bán đấu giá tài sản là toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị của nhà máy là 2,862 tỷ đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.

Trong thông báo, Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn đề nghị Công ty Cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn và bà Nguyễn Thụy Đông Đào phối hợp chặt chẽ với đơn vị bán đấu giá.

Nhà máy nước Cần Giờ là dự án do Công ty Cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn làm chủ đầu tư. Bà Nguyễn Thụy Đông Đào (ca sĩ Đông Đào) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.