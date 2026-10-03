Hai khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thúy Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Thúy Sơn - HG có tổng giá trị hơn 214 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm gồm gần 729ha rừng sản xuất, 9 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hơn 3,39ha đất khu công nghiệp.

Agribank Chi nhánh Cần Thơ vừa thông báo bán đấu giá hai khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thúy Sơn (Công ty Thúy Sơn) và Công ty Cổ phần Đầu tư Thúy Sơn - HG (Công ty Thúy Sơn - HG) với tổng giá trị hơn 214 tỷ đồng.

Khoản nợ thứ nhất là toàn bộ khoản nợ của Công ty Thúy Sơn, có giá trị tạm tính đến ngày 10/7/2026 là 144,744 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 101,694 tỷ đồng và nợ lãi 43,05 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ gồm 7.069.299,7m2 đất rừng sản xuất, có cây keo lai, tràm và các loại cây khác tại Cà Mau, thuộc quyền sử dụng của Công ty Thúy Sơn.

Ngoài ra, khoản nợ còn được bảo đảm bằng 216.431m2 đất rừng sản xuất trồng keo lai tại Cà Mau, cũng thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp này.

Tài sản bảo đảm khác là 9 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu đô thị Phú An - Nam Cần Thơ, thuộc sở hữu của bà Trần Thị Ánh Nga.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn bao gồm máy móc, thiết bị như xe cần trục bánh xích, xe ủi và hợp đồng thuê dây chuyền sản xuất của Công ty Thúy Sơn.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 117,242 tỷ đồng.

Khoản nợ thứ hai là toàn bộ khoản nợ của Công ty Thúy Sơn - HG, có giá trị tạm tính đến ngày 10/7/2026 là 69,451 tỷ đồng, gồm 49,166 tỷ đồng nợ gốc và 20,285 tỷ đồng nợ lãi.

Tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng 33.911,5m2 đất khu công nghiệp tại xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ, thuộc quyền sử dụng của Công ty Thúy Sơn - HG.

Ngoài ra, khoản nợ được bảo đảm bằng hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị của xưởng xẻ gỗ thuộc sở hữu doanh nghiệp.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 56,255 tỷ đồng.