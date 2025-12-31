Bước sang năm 2025, Cake tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh cả về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động, được giới chuyên môn đánh giá là một “hiện tượng đặc biệt” trong lĩnh vực tài chính - công nghệ.

Khẳng định vị thế bằng hiệu quả thực chất

Theo số liệu công bố, đến năm 2025, Cake đang phục vụ khoảng 6,2 triệu khách hàng, xử lý trung bình 1 triệu hồ sơ tín dụng mỗi tháng. Tổng giá trị giao dịch lũy kế đạt khoảng 320.000 tỉ đồng, trong khi dư nợ và huy động khách hàng cá nhân tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của Cake tăng 225% so với cùng kỳ, trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 83%. Riêng quý III/2025, lợi nhuận ghi nhận mức tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước; EBITDA tăng hàng chục lần so với năm 2024. Đáng chú ý, ngay từ quý III/2024, Cake đã chính thức ghi nhận EBITDA dương, qua đó lọt vào nhóm 5% ngân hàng số hoạt động hiệu quả nhất toàn cầu. Tại Đông Nam Á, số lượng ngân hàng số có lợi nhuận hiện vẫn còn rất hạn chế.

Ở mảng thẻ, Cake được đánh giá là một trong những đối tác fintech có tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng hiệu quả nhất của Visa Việt Nam. Ngân hàng này đồng thời được Visa vinh danh với hai giải thưởng: Đối tác số dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ năm 2025 và Giải thưởng thiết kế thẻ “Dấu ấn Tự hào Việt Nam” dành cho dòng thẻ 2in1 - Thẻ Tự Do.

Làm chủ hạ tầng, lấy công nghệ làm nền tảng

Không chỉ tăng trưởng về mặt số liệu kinh doanh, Cake được đầu tư bài bản về hạ tầng công nghệ ngay từ những ngày đầu. Đây là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam tự xây dựng và làm chủ core banking cũng như hệ thống core thẻ quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Cake by VPBank, việc làm chủ hạ tầng công nghệ là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn cho hệ thống, đồng thời tạo niềm tin lâu dài cho khách hàng. Đây cũng là niềm tự hào của doanh nghiệp với đội ngũ kỹ sư công nghệ thuần Việt.

The Asian Banker vinh danh Cake là ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025

Trong chiến lược “AI-first”, Cake đã tự phát triển và ứng dụng hơn 100 mô hình AI phục vụ các nghiệp vụ như eKYC, chatbot chăm sóc khách hàng, phê duyệt tín dụng và hỗ trợ thu hồi nợ. AI được tích hợp xuyên suốt toàn bộ hành trình khách hàng, với hơn 700 “nhân viên AI” vận hành liên tục 24/7, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao năng suất.

Đặc biệt, đội ngũ kỹ sư của Cake còn phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt chuyên biệt cho lĩnh vực tài chính - ngân hàng, dựa trên hành vi giao dịch và ngôn ngữ tài chính của người Việt. Mô hình này hiện nằm trong Top 10 LLM tiếng Việt fine-tuned trên bảng xếp hạng VLMU và từng giành giải tại Interspeech 2025.

Hiệu quả của chiến lược AI thể hiện rõ qua các chỉ số vận hành, với tỷ lệ giữ chân đạt khoảng 80% ở nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên và lên đến 95% ở nhóm sử dụng dịch vụ tài chính.

Đổi mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người dùng

Năm 2025, Cake tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sản phẩm với việc ra mắt tính năng chuyển tiền nhanh bằng AI. Khác với nhiều giải pháp hiện có chỉ xử lý văn bản, AI của Cake cho phép nhận diện cả hình ảnh như hóa đơn hay ảnh chụp màn hình, giúp giảm thao tác nhập liệu và tăng độ chính xác giao dịch.

Song song đó, Cake là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam hỗ trợ đầy đủ các phương thức thanh toán không chạm phổ biến toàn cầu như Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay và Click to Pay, đáp ứng xu hướng thanh toán số trên đa dạng thiết bị.

Cake hợp tác mở rộng sản phẩm với nhiều đối tác lớn. Ảnh: Sự kiện ra mắt thẻ Tự Do 2in1 kết hợp cùng Vietnam Post

Tháng 8/2025, Cake phối hợp cùng Vietnam Post ra mắt thẻ Tự Do 2in1, tích hợp cả chức năng ghi nợ và tín dụng trên cùng một thẻ. Mô hình “một thẻ - nhiều lựa chọn” được xem là hướng tiếp cận mới nhằm đơn giản hóa hành vi tài chính, đồng thời tăng khả năng kiểm soát chi tiêu cho người dùng.

Ở khía cạnh bảo mật, Cake đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe như ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2 về sinh trắc học, ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin và FIDO2 cho xác thực không mật khẩu - được coi là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin số trong mô hình ngân hàng không quầy giao dịch.

Chuẩn bị cho cuộc đua AI Bank khu vực

Bước sang giai đoạn 2026-2027, khi cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng số ngày càng gay gắt, Cake xác định lợi thế không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng mà ở hiệu quả, khả năng mở rộng và sức bền hệ thống. Mục tiêu của ngân hàng này là trở thành một trong những AI Bank hoạt động hiệu quả hàng đầu Đông Nam Á trong 3-5 năm tới.

Trong bối cảnh tài chính - công nghệ liên tục biến đổi, Cake đang đặt cược vào năng lực vận hành, kỷ luật dữ liệu và nền tảng công nghệ để theo đuổi chiến lược phát triển bền vững cho chặng đường dài phía trước.