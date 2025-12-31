Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động. Đây là lần thứ hai trong tháng cuối cùng của năm VIB tăng lãi suất huy động.

Tuy nhiên, trong lần điều chỉnh lãi suất này, VIB chỉ điều chỉnh đối với duy nhất kỳ hạn 1 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến vừa được nhà băng này cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng tăng 0,75%/năm lên 4,75%/năm. Qua đó, lãi suất ngân hàng từ 1 đến 5 tháng đồng loạt được VIB niêm yết tại mức lãi suất trần 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 – 11 tháng được VIB giữ nguyên tại 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng cũng được giữ nguyên mức lãi suất cao nhất 6,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 15 – 18 tháng tại VIB là 5,5%/năm, kỳ hạn 24 – 36 tháng được niêm yết tại 5,8%/năm.

Như vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất đang được VIB niêm yết là 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thuộc nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất ngân hàng cao nhất cho kỳ hạn này. Đồng thời VIB cũng là một trong 10 ngân hàng thương mại niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho toàn bộ tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng.

Thị trường lãi suất huy động tháng 12 sôi động nhất kể từ đầu năm khi ghi nhận số lượng ngân hàng tăng lãi suất nhiều nhất. Ngoài ra, một số ngân hàng còn công bố cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền so với mức lãi suất đã niêm yết.

Mức lãi suất cộng thêm lớn nhất thuộc về Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) khi cộng thêm lãi suất 2%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến.

Theo đó, tất cả khách hàng cá nhân khi thực hiện gửi tiết kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng ngân hàng số của NCB sẽ được hưởng mức lãi suất cộng thêm lên đến 2%/năm so với biểu lãi suất niêm yết thông thường.

Ưu đãi này áp dụng rộng rãi cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và được kéo dài đến 31/1/2026. Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 – 5 tháng tại NCB cũng đã chạm trần 4,75%/năm.

Với việc cộng thêm lãi suất 2%/năm, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại NCB kỳ hạn 6 – 8 tháng sẽ lên tới 8,2%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 – 11 tháng lên tới 8,25%/năm; và lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 – 36 tháng sẽ là 8,3%/năm, đây là mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên thị trường hiện nay.

Một ngân hàng cũng đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất, qua đó đưa lãi suất thực nhận lên tới 8,1%/năm là Ngân hàng số Cake by VPBank.

Với chính sách cộng thêm lãi suất theo bậc thang, mức lãi suất được cộng thêm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng dần theo số dư tiền gửi, từ 0,2% - 1%/năm.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,1%/năm. Như vậy, lãi suất thực sau khi cộng thêm sẽ là 7,3% đến 8,1%/năm tuỳ theo lượng tiền gửi của khách hàng.

Lãi suất huy động theo niêm yết của Cake by VPBank cho kỳ hạn 6 – 36 tháng đồng loạt tại 7,1%/năm, trong khi lãi suất huy động kỳ hạn 1 – 2 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng 4,6%/năm.

Không chỉ cộng thêm lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng này còn cộng thêm lãi suất cho các kỳ hạn từ 7 tháng trở lên với mức lãi suất cộng thêm từ 0,2% - 0,6%/năm, tuỳ thuộc vào số dư tiền gửi.

Theo đó, lãi suất sau khi cộng thêm sẽ dao động từ 7,3% - 7,7%/năm. Đây là mức lãi suất dẫn đầu thị trường.

Ngoài Cake by VPBank, hiện một số nhà băng đã niêm yết lãi suất tiết kiệm chính thức vượt ngưỡng 7%/năm là PGBank và OCB.

Theo đó, PGBank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 9 tháng 7,1%/năm, kỳ hạn 12 – 13 tháng 7,2%/năm, và lãi suất tiết kiệm cao nhất 7,3%/năm áp dụng cho kỳ hạn 18 – 36 tháng.

Còn tại OCB, ngân hàng niêm yết lãi suất huy động bậc thang. Với tiền gửi trực tuyến dưới 100 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 36 tháng lên đến 7,1%/năm. Đối với tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng lần lượt là 7%/năm và 7,2%/năm. Đối với tiền gửi từ 500 triệu đồng, OCB niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 21 tháng, 7,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng, và 7,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại cũng được OCB niêm yết ở mức rất cao, trong đó lãi suất kỳ hạn 1 – 5 tháng cũng đã chạm trần 4,75%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động từ 6,2% - 6,9%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 31/12/2025 (%/NĂM NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 3 3 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 4,3 4,7 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 Q 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 7,3 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 4,1 4,3 5,2 5,3 5,8 6,1 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,75 4,65 6,85 5,85 6,95 5,95 TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4,75 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6 6 6