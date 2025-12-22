Ngày 20/12, đại diện Standard Chartered đã giới thiệu chương trình vay đặc biệt dành riêng cho khách hàng mua dự án Hồng Hạc City.

3 ưu điểm vượt trội của gói vay

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, gói vay ưu đãi của Standard Chartered giúp người mua an tâm với bài toán tài chính trong dài hạn, với 3 lợi thế nổi trội:

Tận dụng vốn tối đa: Với tỷ lệ cho vay lên tới 75% giá trị tài sản và thời hạn 25 năm, khách hàng có thể sở hữu những căn biệt thự, nhà phố sang trọng mà không cần tích lũy 100% nguồn vốn tự có ngay từ đầu.

Điểm tựa từ chủ đầu tư: Cho đến thời điểm bàn giao nhà (dự kiến tháng 6/2027), khách hàng được hưởng chương trình ân hạn nợ gốc và lãi suất 0%. Điều này đồng nghĩa với việc trong khoảng gần 2 năm tới, áp lực tài chính của người mua gần như bằng không.

Lãi suất sau bàn giao "thấp kỷ lục": Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở giai đoạn 12 tháng sau khi nhận nhà. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục hỗ trợ chi trả 3%/năm lãi suất cho khoản vay tối đa lên đến 75% giá trị hợp đồng mua bán (không bao gồm kinh phí bảo trì). Vì vậy, khi kết hợp với các gói lãi suất cố định của Standard Chartered, số tiền lãi thực tế mà khách hàng phải đóng lần lượt chỉ còn khoảng 4,3% và 4,4%/năm trong thời gian 12 tháng sau khi nhận nhà.

Hồng Hạc City được quy hoạch là khu đô thị sinh thái “All-in-one” đầy đủ tiện ích, dịch vụ cùng với mật độ xây dựng thấp, đảm bảo không gian sống xanh-sống khỏe cho cư dân ngay cửa ngõ Thủ đô. Ảnh phối cảnh

“Bắt tay” ngân hàng quốc tế, gia tăng độ tin cậycho dự án

Theo giới chuyên môn, sự hợp tác giữa Phú Mỹ Hưng – Nomura Real EstateVietnam và Standard Chartered không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn thể hiện sự thẩm định khắt khe của một ngân hàng quốc tế đối với dự án Hồng Hạc City. Đây được xem là “tam giác bảo chứng” về uy tín chủ đầu tư, chất lượng dự án và các yếu tố nền tảng bền vững của dự án trên thị trường.

“Trong bối cảnh lãi suất thị trường còn nhiều biến động và người mua nhà ngày càng thận trọng với các quyết định tài chính dài hạn, tôi thấy rằng, việc một ngân hàng quốc tế tham gia đồng hành cùng chủ đầu tư chính là yếu tố bảo chứngquan trọng cho cả dự án lẫn người mua chúng tôi”, anh Hoàng Văn Hùng – 1 khách hàng tại TP. Bắc Ninh chia sẻ.

Sự hợp tác giữa Phú Mỹ Hưng - Nomura Real Estate Vietnam và Standard Chartered được xem là “tam giác bảo chứng” về uy tín chủ đầu tư, chất lượng dự án và các yếu tố nền tảng bền vững của dự án trên thị trường.

Pháp lý minh bạch - nền tảng an tâm cho người mua

Đại diện chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cho biết, toàn bộ sản phẩm đang mở bán đều đã hoàn thiện sổ hồng từng căn, mang lại sự an tâm cho người mua và giảm thiểu tối đa các rủi ro pháp lý.

“Việc sở hữu nhà có sổ hồng sẵn không chỉ giúp khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình vay vốn ngân hàng, mà còn là yếu tố quan trọng đảm bảo tính thanh khoản và giá trị gia tăng của tài sản trong dài hạn, đặc biệt với thị trường miền Bắc”, đại diện Phú Mỹ Hưng chia sẻ.

Nhiều cụm tiểu cảnh chào đón năm mới như: Phi mã tiến vinh, Hồng Hạc hạnh phúc, bộ số 2026… tại Hồng Hạc City đang thu hút người dân địa phương và các khu vực lân cận đến chụp hình, tham quan.

Với sự đồng hành của Ngân hàng Standard Chartered cùng các yếu tố tiềm năng vượt trội, dự án Hồng Hạc City được đánh giá một trong những khu đô thị đáng sống nhất khu vực Kinh Bắc.

Thế Định