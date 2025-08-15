Chiều 15/8, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của Bắc Ninh ước tăng 10,47%, đạt quy mô trên 9,5 tỷ USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực với gần 90% đến từ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 48 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, lần đầu tiên vươn lên đứng đầu cả nước.

Với hơn 2.800 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng vốn đầu tư khoảng 45 tỷ USD, Bắc Ninh đứng thứ hai toàn quốc về thu hút FDI. Tỉnh hiện là nơi đặt trụ sở, nhà máy sản xuất của nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Samsung, Foxconn, Canon, Amkor, Hana Micron, Goertek... và dần trở thành điểm đến chiến lược của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 doanh nghiệp FDI và 7 doanh nghiệp trong nước; điều chỉnh tăng vốn cho 9 doanh nghiệp FDI; đồng thời trao 7 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 12 quyết định lựa chọn nhà đầu tư ngoài khu công nghiệp. Đặc biệt, có 2 doanh nghiệp cam kết tăng thêm tổng vốn đầu tư 300 triệu USD.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng thay mặt Chính phủ dự Hội nghị - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời diễn ra ngay sau khi hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất, mở ra một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và đầy khát vọng; cho rằng việc trao các giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư tại Hội nghị là sự khởi đầu đầy hứa hẹn, khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, tiềm năng và tầm nhìn phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Việc lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến là quyết định hết sức sáng suốt của các nhà đầu tư bởi Bắc Ninh có nhiều thế mạnh, tiềm năng, lợi thế, có vị trí quan trọng ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, không gian và dư địa phát triển của Bắc Ninh rất rộng mở, hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng và đồng bộ. Đặc biệt, Bắc Ninh có quy hoạch công nghiệp rất phát triển với hơn 50 khu công nghiệp và có 20 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động, các nhà đầu tư đã đến đây đầu tư hơn 2.800 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 45 tỷ USD.

"Tôi mong muốn các dự án được trao giấy chứng nhận, quyết định đầu tư hôm nay sẽ nhanh chóng được triển khai; tất cả các cam kết của các nhà đầu tư nhanh chóng được thực hiện để trong thời gian ngắn, tất cả các dự án hôm nay sẽ trở thành hiện thực", Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao quyết định lựa chọn nhà đầu tư cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, điểm nổi bật của đợt xúc tiến đầu tư lần này là sự đa dạng và đột phá trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Ngoài các dự án công nghệ cao, bán dẫn vốn là thế mạnh, Bắc Ninh còn mở rộng sang dịch vụ, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện.

Từ nay đến cuối năm, Bắc Ninh đặt mục tiêu thu hút thêm khoảng 6 tỷ USD vốn đầu tư. Dự kiến năm 2025, tổng thu ngân sách tỉnh sẽ đạt 66.000-68.000 tỷ đồng.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, các định hướng mà Phó Thủ tướng nêu ra sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng tầm nhìn phát triển dài hạn, đồng thời hoàn thiện báo cáo và chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần hành động quyết liệt, hiệu quả và thực chất.