Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, ông Đào Quang Trường - Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã chia sẻ về chặng đường phát triển và định hướng của ngân hàng trong giai đoạn mới.

- Đâu là những dấu ấn nổi bật của Ngân hang VDB sau 20 năm hoạt động?

VDB được thành lập năm 2006 với nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước. Sau 20 năm, VDB từng bước khẳng định vai trò là định chế tài chính quan trọng của Chính phủ trong huy động và phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đến năm 2025, tổng tài sản của VDB đạt hơn 187 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 62% so với thời điểm thành lập. Tổng vốn huy động đạt trên 622 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh là nguồn vốn chủ lực. Nguồn tín dụng của VDB đóng góp khoảng 5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tương đương khoảng 2% GDP.

Trong suốt quá trình hoạt động, VDB đã tài trợ cho hàng trăm dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Cho vay đầu tư Dự án Nhà máy Thủy diện Sơn La và các dự án thành phần, di dân tái định cư

- Những thành tựu đó được hình thành như thế nào qua từng giai đoạn phát triển?

20 năm phát triển của VDB có thể chia thành 4 giai đoạn chính: hình thành nền tảng hoạt động giai đoạn 2006 - 2010; mở rộng tín dụng giai đoạn 2011 - 2015; tái cơ cấu và kiểm soát rủi ro giai đoạn 2016 - 2020; củng cố và chuyển đổi mô hình giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh kết quả đạt được, VDB cũng đối mặt nhiều khó khăn. Chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước có thời điểm chưa phù hợp thực tiễn; vốn điều lệ chưa được cấp đủ; nguồn vốn phụ thuộc lớn vào trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trong khi hạn mức phát hành bị kiểm soát chặt chẽ. Điều này ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng.

Ngoài ra, xử lý nợ xấu còn gặp nhiều vướng mắc do đặc thù các khoản vay dài hạn và những hạn chế về nguồn lực tài chính, pháp lý. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập tài chính, năng lực quản trị, công nghệ và chất lượng nhân lực cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới.

Tuy nhiên, những năm gần đây, quá trình cơ cấu lại VDB giai đoạn 2023 - 2027 đã mang lại kết quả tích cực. Nợ xấu giảm mạnh, hoạt động tài chính chuyển biến tốt hơn, khuôn khổ pháp lý từng bước được hoàn thiện. Việc triển khai cho vay theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP đã mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều dự án được tiếp cận nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

- Ông đánh giá như thế nào về nhu cầu vốn đầu tư phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn tới?

Giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao với quy mô GDP dự kiến đạt gần 19 triệu tỷ đồng vào năm 2030. Điều đó kéo theo nhu cầu vốn đầu tư rất lớn.

Trong khi đó, khả năng huy động từ các kênh truyền thống sẽ gặp nhiều thách thức khi ngân sách Nhà nước phải kiểm soát chặt chi đầu tư, nguồn vốn ODA giảm dần, còn hệ thống tín dụng thương mại bị hạn chế sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Thị trường vốn trong nước cũng chưa phát triển tương xứng với nhu cầu của nền kinh tế.

Do đó, việc duy trì và phát huy vai trò của tín dụng đầu tư Nhà nước thông qua VDB là rất cần thiết nhằm hỗ trợ các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Thực hiện cho vay ưu đãi Chương trình Kiên cố hóa Kênh mương

- Định hướng phát triển của VDB trong giai đoạn 2026 - 2030 là gì?

Chúng tôi xác định 3 trụ cột phát triển chính.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố vai trò ngân hàng chính sách của Chính phủ, tập trung vào hạ tầng chiến lược, năng lượng, công nghiệp nền tảng, chuyển đổi số và phát triển xanh; ưu tiên các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Thứ hai, nâng cao tính tự chủ và hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc thị trường, tăng quyền chủ động trong quyết định tài trợ, đồng thời bảo đảm an toàn và bền vững tài chính.

7.Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Ô Môn - cho vay lại vốn ODA nước ngoài với giá trị 16.502 tỷ JPY

Thứ ba, hiện đại hóa toàn diện hoạt động thông qua nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đến năm 2030, VDB đặt mục tiêu cung ứng khoảng 5% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tăng trưởng huy động vốn đạt 15 - 20%; tăng trưởng tổng tài sản khoảng 12%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Để đạt mục tiêu này, VDB sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, bổ sung vốn điều lệ, xử lý nợ xấu, tinh gọn bộ máy, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

20 năm là dấu mốc quan trọng nhưng cũng là điểm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn.

(Nguồn: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB)