Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) đã thông qua phương án cổ tức gần 19%, bao gồm 9% tiền mặt và 9,5% cổ phiếu, tiếp tục khẳng định chính sách cổ đông hấp dẫn và ổn định.

Tăng trưởng tài sản và tín dụng ổn định, huy động vốn tiếp tục cải thiện

Tổng tài sản của VIB đạt hơn 564 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 1/2026, tăng 1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tăng hơn 1%, tập trung vào các phân khúc có chất lượng cao và hiệu quả sinh lời tốt. Cơ cấu cho vay tiếp tục theo định hướng bán lẻ với tỷ trọng gần 70%, trong khi dư nợ khối khách hàng doanh nghiệp tăng 8% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh các giải pháp tài chính toàn diện được số hóa và chuẩn hóa.

Huy động vốn từ khách hàng tăng 7% so với đầu năm, trong đó tiền gửi cá nhân chiếm hơn 62% cơ cấu. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 5% so với đầu năm, góp phần tối ưu chi phí vốn, củng cố biên lãi ròng và tạo dư địa cho chính sách lãi suất cạnh tranh phục vụ khách hàng.

Chất lượng tài sản được kiểm soát, các chỉ số an toàn duy trì ở mức tối ưu

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 2,13% tại cuối quý 1/2026, duy trì trong ngưỡng kiểm soát trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động. Ngân hàng đã chủ động tăng cường giám sát danh mục, đẩy mạnh thu hồi nợ và làm việc sát sao với khách hàng để cải thiện chất lượng tài sản trong các quý tiếp theo.

Các chỉ số quản trị rủi ro đều ở mức an toàn và tối ưu: tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel III phương pháp tiêu chuẩn đạt hơn 12% (quy định: trên 8%); hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 78% (quy định: dưới 85%); hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đạt 25% (quy định: dưới 30%); hệ số nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) đạt 105% (chuẩn Basel III: trên 100%). VIB tiếp tục là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai đầy đủ Basel III, từng bước áp dụng các cấu phần nâng cao theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN.

Tỷ lệ CAR được tính theo Thông tư 14 từ ngày 31/12/2025

Hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững, lợi nhuận trước thuế tăng 16%

Trong quý 1/2026, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt hơn 5.860 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi thu nhập ngoài lãi chiếm 23% tổng doanh thu nhờ hoạt động thẻ tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Cùng với đó, VIB mở mới hơn 73.700 thẻ tín dụng, tổng chi tiêu thẻ đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất và đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro.

ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức gần 19% trên nền vốn và hệ số an toàn cao

ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua tổng tỷ lệ cổ tức gần 19%, trong đó 9% bằng tiền mặt (tổng chi trả dự kiến hơn 3.060 tỷ đồng) và 9,5% bằng cổ phiếu. Việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức sẽ nâng vốn điều lệ của VIB lên hơn 37.300 tỷ đồng, củng cố nền tảng vốn cho kế hoạch tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô trong các năm tiếp theo.

Chính sách cổ tức hấp dẫn được duy trì nhờ ROE thường xuyên ở nhóm dẫn đầu ngành và hệ số an toàn vốn cao, đảm bảo đồng thời lợi ích cổ đông và dư địa tăng trưởng.

Ra mắt Privilege Banking - Chuẩn mực mới cho Ngân hàng ưu tiên

Ngày 10/04/2026, VIB ra mắt Privilege Banking với thông điệp “Làm chủ thời cuộc”, hướng đến tầng lớp trung lưu và khách hàng có tài sản tại Việt Nam. Privilege Banking được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: Dynamic - linh hoạt theo nhu cầu; Unique - cá nhân hóa theo từng hành trình; và Exclusive - đặc quyền để nắm bắt cơ hội trước mọi biến động.

Về tài chính, hệ giải pháp cấu trúc ba lớp gồm: dòng tiền sinh lời hàng ngày qua tài khoản Siêu Lợi Suất; tích lũy trung - dài hạn với iDepo và Hi-Depo; đầu tư kết nối qua hệ sinh thái đối tác toàn cầu như Prudential và Kafi. Hạn mức tài trợ lên đến 500 tỷ đồng với cơ chế ân hạn gốc và trả nợ linh hoạt.

Dòng thẻ VIB Priority Signature và VIB Premier Signature mang lại hoàn tiền đến 5%, dịch vụ phòng chờ và làn ưu tiên tại sân bay trong nước và quốc tế, phí ngoại tệ chỉ 1%.

Toàn bộ trải nghiệm được cá nhân hóa trên nền tảng MyVIB qua không gian riêng Ownrora và đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng ưu tiên chuyên biệt.

Trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2026, VIB tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, hướng tới duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận thông qua mở rộng tín dụng ở các phân khúc trọng tâm, cải thiện chi phí vốn và gia tăng đóng góp từ các nguồn thu ngoài lãi. Đồng thời, các sáng kiến chiến lược đang được triển khai đồng bộ trên nhiều mảng hoạt động được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng và củng cố nền tảng kinh doanh trong các quý tiếp theo.

(Nguồn: Ngân hàng VIB)

Tags:

Key: