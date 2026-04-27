Một loạt ngân hàng như PGBank, Agribank, Saigonbank, VCBNeo... không còn duy trì mức lãi suất huy động từ 7%/năm trở lên sau khi đồng loạt giảm lãi suất sau ngày 9/4.

Ngay cả các ngân hàng còn đang niêm yết lãi suất huy động từ 7%/năm trở lên cũng đã giảm từ 0,3-0,5%/năm lãi suất so với hồi đầu tháng.

Tại Ngân hàng OCB, lãi suất ngân hàng niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn từ 36 tháng vẫn được neo tại mức 7-7,2%/năm, nhưng mức 7%/năm không còn được duy trì tại các kỳ hạn 12-24 tháng.

Tương tự, Bac A Bank chỉ còn duy trì mức lãi suất này với tài khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng.

Theo thống kê, các ngân hàng hiện còn niêm yết lãi suất tiền gửi từ 7%/năm gồm: ACB, Bac A Bank, LPBank, MB, MBV, PGBank, OCB, Sacombank, Saigonbank, VIB.

Trong đó, ACB duy trì lãi suất ngân hàng trực tuyến 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 7,2%/năm với kỳ hạn 9 tháng, 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Mức lãi suất 7,3%/năm là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết trên thị trường hiện nay.

Tại Bac A Bank, sau khi giảm lãi suất trong tháng 4 vừa qua, nhà băng này không còn duy trì mức lãi suất trên 7%/năm cho tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tỷ đồng.

Thay vào đó, mức lãi suất 7,05%/năm được Bac A Bank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng. Ngân hàng cũng niêm yết lãi suất huy động tới 7,1%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm 7%/năm đang được LPBank duy trì cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-13 tháng, 7,1%/năm cho kỳ hạn 15-18 tháng.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất được LPBank niêm yết lên đến 7,2%/năm với các kỳ hạn từ 24-25 tháng.

Ngân hàng Quân đội (MB) cũng niêm yết lãi suất lên tới 7,2%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng, trong khi kỳ hạn 36-60 tháng được niêm yết là 7%/năm.

Sau khi giảm lãi suất huy động trong tháng qua, Ngân hàng MBV, thành viên trong hệ sinh thái MB Group, đã đưa lãi suất từ mức 7,5%/năm về 7,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng.

Còn tại OCB, mức lãi suất 7%/năm chỉ còn được niêm yết cho kỳ hạn tiền gửi 36 tháng với số tiền gửi dưới 100 triệu đồng.

Đối với tiền gửi từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, OCB niêm yết lãi suất kỳ hạn 36 tháng là 7,1%/năm.

Mức lãi suất huy động 7%/năm và 7,2%/năm đang được OCB niêm yết cho kỳ hạn 24 và 36 tháng nếu số tiền gửi trên 500 triệu đồng.

Sacombank, Saigonbank, PGBank và VIB cũng là những ngân hàng duy trì mức lãi suất ngân hàng 7%/năm, mức lãi suất huy động cao nhất theo biểu lãi suất niêm yết tại cả 3 ngân hàng này.

Trong đó, Sacombank áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng sau khi đã hạ lãi suất vào ngày 11/4. Saigonbank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 13-18 tháng. PGBank và VIB niêm yết mức lãi suất này cho duy nhất kỳ hạn tiền gửi 12 tháng.