Ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI đã trở thành xu hướng nổi bật cho các doanh nghiệp trên toàn cầu nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Trong chia sẻ tại sự kiện Smart Banking2024, đại diện Hiệp hội Ngân hàng đã cho biết, theo thống kê của các tổ chức quốc tế, trên toàn cầu 85% ngân hàng đã thiết lập chiến lược ứng dụng AI trong xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới và hơn 59% nhân sự đang sử dụng AI trong hoạt động hàng ngày.

Ứng dụng AI, trợ lý ảo đã trở thành xu hướng nổi bật cho các doanh nghiệp trên toàn cầu nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng.

Kinh phí của các ngân hàng cho AI tạo sinh - GenAI được dự đoán sẽ tăng lên 85 tỷ USD vào năm 2030, tăng mạnh so với mức 6 tỷ USD năm 2024, đánh dấu mức đầu tư tăng hơn 1.400%. Xu hướng đầu tư mạnh mẽ này cho thấy rõ sự chuyển dịch từ ngân hàng truyền thống, Digital Bank sang AI Bank.

Không nằm ngoài xu hướng chung của toàn cầu, tại Việt Nam, không ít ngân hàng đã quan tâm đầu tư cho ứng dụng AI, và VietinBank là một minh chứng cụ thể.

Tại VietinBank, trước đây, đội ngũ nhân viên thường xuyên mất nhiều thời gian tìm kiếm quy trình, chính sách hoặc các thông tin liên quan đến các mảng hoạt động nghiệp vụ để giải quyết công việc hàng ngày. Trong khi đó, lãnh đạo cũng chưa có được bức tranh tổng thể với số liệu chính xác, được cung cấp kịp thời để hỗ trợ đưa ra quyết định nhanh chóng trong bối cảnh thị trường không ngừng biến động.

Từ thực tế trên, ngân hàng lớn này đã quyết định hợp tác với Microsoft và các đối tác Noventiq, NashTech để xây dựng Genie, trợ lý AI nội bộ của VietinBank được phát triển dựa trên nền tảng Microsoft Azure AI Foundry.

Cụ thể, Noventiq hỗ trợ thiết lập nền tảng hạ tầng công nghệ hiện đại trên đám mây Azure, đảm bảo khả năng tích hợp linh hoạt, vận hành ổn định và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo mật. Trong khi đó, NashTech hỗ trợ khai thác Azure OpenAI để triển khai và tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo cho trợ lý ảo Genie, giúp mang lại trải nghiệm tương tác tự nhiên, thông minh và hiệu quả cho người dùng.

Được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 3/2025, hiện nay Genie - Trợ lý AI nội bộ của VietinBank đang hàng ngày hỗ trợ truy vấn nghiệp vụ tức thời, tự động hoá quy trình và mang lại sự linh hoạt trong quản trị dữ liệu nội bộ.

Theo chia sẻ của bà Quách Hương Lan, cán bộ VietinBank chi nhánh Tràng An, Genie đã giúp các nhân sự rất nhiều trong các công tác nghiệp vụ: “Thời gian tìm hiểu các văn bản, chính sách của tôi đã giảm đáng kể nhờ sự trợ giúp từ Genie. Không chỉ các yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ, Genie còn hỗ trợ tôi và các cán bộ tại chi nhánh nhiều công việc khác như hỗ trợ tìm kiếm lỗi, tra cứu biểu phí, mẫu biểu, soạn thảo bài phát biểu”.

Không chỉ dành riêng cho nhân viên nghiệp vụ, Genie còn là công cụ đắc lực cho ban lãnh đạo ngân hàng. Trợ lý ảo nội bộ này có thể cung cấp các câu trả lời về hơn 500 chỉ tiêu tài chính, báo cáo hiệu quả kinh doanh của từng phòng giao dịch hay biểu đồ tăng trưởng và các đánh giá tổng quan chỉ trong vài giây. Tất cả đều được xử lý qua mô hình Azure OpenAI, với độ bảo mật cao và khả năng tuỳ biến theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Nói về kết quả bước đầu triển khai trợ lý ảo nội bộ Genie, Phó Tổng Giám đốc VietinBank Trần Công Quỳnh Lân cho hay, thay vì gửi email hay gọi điện mỗi khi có vướng mắc nghiệp vụ như trước đây, hiện nay đội ngũ nhân sự của ngân hàng sẽ hỏi Genie.

Trợ lý ảo Genie đã được huấn luyện trên hơn 2.000 quy trình và chính sách nội bộ, giúp giải đáp thắc mắc trong thời gian chưa tới 1 phút. “Chỉ sau 2 tháng triển khai, Genie đã trả lời hơn 350.000 câu hỏi, tiết kiệm tới 95% thời gian chờ đợi và hàng trăm nghìn giờ làm việc mỗi tháng”, ông Trần Công Quỳnh Lân chia sẻ thêm.

Ông Dhanawat Suthumpun, Giám đốc Điều hành Microsoft Thái Lan và các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, nhấn mạnh: Việc ứng dụng AI vào vận hành không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu suất, mà còn mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nơi đòi hỏi sự phản hồi nhanh chóng, chính xác, và bảo mật.

Theo các chuyên gia, chặng đường chuyển đổi số của ngành ngân hàng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với đích đến là một hệ sinh thái tài chính thông minh, lấy con người làm trung tâm và công nghệ làm đòn bẩy. Trong hành trình đó, sự hợp lực giữa những định chế tài chính hàng đầu và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định.