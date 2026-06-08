Tối 7/6, hàng ngàn người dân khắp nơi đổ về tại Nghênh Lương Đình, tham dự Lễ hội hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo vàng sơn - Hội tụ văn hoá, lan tỏ hoà bình”.

Các tuyến đường xung quanh Nghênh Lương Đình đông nghẹt tăng, ni, Phật tử, người và xe. Người dân di chuyển ngang qua khu vực này gặp không ít khó khăn nhưng hầu hết đều hoan hỉ.

Lễ hội Hoa đăng được tổ chức tại Nghênh Lương Đình

Hàng ngàn người dân, tăng ni, Phật tử tham gia lễ hội

Lễ hội do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP Huế đã tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Phật sự Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2570, đồng hành cùng Festival Huế và hướng tới Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026).

Hoà thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban tổ chức cho biết, lễ hội Hoa đăng hôm nay chính là biểu tượng sống động của ánh sáng chánh pháp giữa lòng nhân thế.

Mỗi ngọn hoa đăng được thắp lên là một lời nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; là sự tiếp nối ánh sáng trí tuệ mà Đức Phật đã trao truyền cách đây hơn 26 thế kỷ. Ánh sáng ấy là ánh sáng của từ bi để xoa dịu khổ đau; là ánh sáng của trí tuệ để vượt thắng vô minh; là ánh sáng của hòa bình để kết nối con người với con người, dân tộc với dân tộc.

Người dân khắp nơi đổ về tại Nghênh Lương Đình

Hoa đăng được thả xuống sông Hương

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, xung đột, chia rẽ và khủng hoảng giá trị, chủ đề "Lan tỏa hòa bình" càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Hòa bình không chỉ là khát vọng của nhân loại, mà còn là cốt lõi của đạo Phật - một nền hòa bình bắt đầu từ nội tâm tỉnh thức, từ tình thương không phân biệt, từ sự tôn trọng đa dạng văn hóa và cùng nhau xây dựng tương lai bền vững.

10.000 hoa đăng được thả tại lễ hội

“Lễ hội Hoa đăng với chủ đề "Anh đạo Vàng son - Hội tụ Văn hóa, Lan tỏa Hòa bình" không chỉ là đêm của ánh sáng tri ân Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện giữa cuộc đời, mà còn là dịp để đạo pháp hòa cùng dân tộc, để văn hóa Phật giáo Việt Nam tỏa sáng trong dòng chảy truyền thống và hiện đại, góp phần thắp lên thông điệp yêu thương, đoàn kết và hòa bình cho nhân gian”, Hoà thượng chia sẻ.

Ban Tổ chức đặt đài hoa đăng chính ngay trung tâm khuôn viên Nghênh Lương đình, xung quanh là 4 hoa sen hồng. Cạnh đó là những trụ đèn hoa sen hài hòa, tạo không gian trang nghiêm để cử hành các nghi lễ.

Phật tử chuẩn bị hoa đăng để thả trên sông Hương

Tăng ni, Phật tử và người dân sẽ truyền đăng từ đài hoa đăng, thả 10.000 hoa đăng cầu nguyện hòa bình trên dòng sông Hương. Dù rất đông người tham gia, hoạt động vẫn diễn ra trật tự dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên.

Những chiếc hoa đăng mang theo lời cầu nguyện bình an, sức khỏe và hoà bình được thả xuống dòng sông Hương, nối dài thành dòng lung linh, tạo nên không khí trang nghiêm và ấm áp giữa lòng thành phố Huế.