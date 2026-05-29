Tham dự cùng đoàn có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và với tình cảm cá nhân sâu sắc, gửi tới Hoà thượng Thích Giác Quang lời chúc sức khoẻ, kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để hướng dẫn tăng, ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc; chúc toàn thể tăng, ni, đồng bào Phật tử Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Huế đón một mùa Phật đản trong an lành, vui tươi, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của GHPG Việt Nam đối với cộng đồng xã hội và đất nước trong thời gian qua. Giáo hội đã chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác an sinh xã hội, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chúc mừng Hoà thượng Thích Giác Quang.

Phó Thủ tướng mong rằng, với cương vị chức sắc lãnh đạo GHPG Việt Nam, Hoà thượng Phó Pháp chủ cùng với Chư tôn giáo phẩm tăng, ni sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời hướng dẫn tăng, ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, đồng hành cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế và Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mùa Phật đản an lạc, hanh thông và tràn đầy hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế và Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Ảnh: Lê Bằng

Theo Phó Thủ tướng, Huế được mệnh danh là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước. Phật giáo xứ Huế không chỉ lưu giữ những giá trị di sản vật thể và phi vật thể vô giá, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước.

Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế, cùng toàn thể tăng, ni, Phật tử đã luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và đặc biệt là những hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm ý nghĩa đó thực sự xứng đáng với truyền thống “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam từ hàng ngàn năm qua.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tặng hoa, quà Hoà thượng Thích Giác Quang. Ảnh: Lê Bằng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn, Hòa thượng Thích Khế Chơn sẽ cùng chư tôn lãnh đạo Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Huế cùng tăng, ni, Phật tử cố đô tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tổ đình Tường Vân. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời chúc Hòa thượng Trú trì, chư tôn đức tăng, ni và toàn thể Phật tử Tổ đình Tường Vân một mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đến thăm, chúc mừng Tổ đình Tường Vân. Ảnh: Lê Bằng

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nhập thế, dấn thân của Tổ đình Tường Vân trong các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo cho người nghèo và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Đồng thời mong muốn, Hoà thượng Thích Chơn Tế và chư tôn đức tăng, ni Tổ đình Tường Vân, có những đóng góp nhiều hơn nữa về văn hóa, giáo dục, đạo đức, tâm linh - góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục hướng dẫn đồng bào Phật tử thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, là cầu nối vững chắc trong việc lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.