Áp suất lốp là yếu tố then chốt quyết định độ bền, khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu của ô tô. Tuy nhiên, việc nhiều tài xế giữ thói quen bơm lốp ở mức 32 PSI, theo thông số dán trên xe lại chưa chắc là lựa chọn tối ưu trong mọi điều kiện sử dụng.

Thực tế, thông số áp suất lốp được nhà sản xuất dán ở mép cửa thường được tính toán cho kịch bản xe chở đủ tải, di chuyển ở tốc độ cao và trong điều kiện nhiệt độ môi trường khắc nghiệt. Đây không phải là trạng thái vận hành phổ biến hàng ngày.

Trong điều kiện sử dụng thực tế khi xe chỉ chở 1-2 người, ít hành lý và di chuyển ở tốc độ trung bình, mức áp suất 32 PSI có thể khiến lốp rơi vào tình trạng thiếu hơi tương đối. Khi đó, thành lốp bị biến dạng nhiều hơn, diện tích tiếp xúc mặt đường tăng lên, dẫn đến mòn không đều, đặc biệt ở hai bên mép lốp.

Hệ quả không chỉ là giảm tuổi thọ lốp mà còn ảnh hưởng đến khả năng vận hành, khiến xe ì hơn, tăng tiêu hao nhiên liệu và kéo dài quãng đường phanh.

Một yếu tố ít người để ý là áp suất lốp lý tưởng phụ thuộc nhiều vào chính loại lốp đang sử dụng, thay vì chỉ dựa vào khuyến nghị của xe. Trên thành lốp thường có thông số “Max Pressure” - mức áp suất tối đa mà lốp được thiết kế chịu đựng. Từ đó, nhiều chuyên gia khuyến nghị mức áp suất vận hành nên nằm trong khoảng 85-90% giá trị này để đảm bảo độ bám đường, độ bền và hiệu suất nhiên liệu.

Ví dụ, với lốp có mức tối đa 51 PSI, áp suất vận hành hợp lý có thể dao động khoảng 38-42 PSI. Mức này không phải là “bơm căng quá mức”, mà thực tế vẫn nằm dưới ngưỡng thiết kế của lốp, giúp tối ưu hình dạng tiếp xúc và giảm mài mòn lệch.

Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS). Trên nhiều mẫu xe, đèn cảnh báo chỉ kích hoạt khi áp suất giảm sâu, có thể tới 25% so với mức khuyến nghị. Khi đó, lốp đã ở trạng thái thiếu hơi nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp hoặc hư hỏng hệ thống treo.

Để đảm bảo an toàn, áp suất lốp nên được kiểm tra định kỳ, tốt nhất khi lốp “nguội”, tức xe chưa di chuyển hoặc đã dừng ít nhất vài giờ. Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ môi trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến áp suất lốp, đặc biệt vào mùa lạnh khi áp suất có thể giảm tự nhiên.

Có thể thấy, không có một con số “chuẩn chung” cho mọi trường hợp. Việc hiểu đúng và điều chỉnh áp suất lốp theo điều kiện vận hành thực tế sẽ giúp kéo dài tuổi thọ lốp, cải thiện hiệu suất và đảm bảo an toàn khi sử dụng xe.

Theo Cartoq

