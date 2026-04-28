Tôi đang có ý định mua một chiếc ô tô cũ tầm giá khoảng 450-550 triệu đồng để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, chủ yếu là đi làm và về quê cuối tuần. Sau một thời gian tham khảo thị trường, tôi nhận thấy có khá nhiều lựa chọn, nhưng càng tìm hiểu lại càng… rối.

Cụ thể, trong cùng tầm tiền, tôi có thể chọn một chiếc xe đời cao hơn, giá mềm nhưng thương hiệu phổ thông; hoặc cố thêm tiền để mua xe của hãng “có tiếng” dù đời sâu hơn. Bên cạnh đó, cũng có những chiếc xe được quảng cáo “lịch sử bảo dưỡng đầy đủ, chạy ít”, nhưng giá lại cao hơn mặt bằng chung.

Ảnh minh hoạ.

Điều khiến tôi băn khoăn là nên ưu tiên yếu tố nào. Nếu chọn xe giá rẻ, tôi lo rủi ro về chất lượng, đặc biệt là những lỗi tiềm ẩn khó phát hiện. Nếu chọn thương hiệu, nhiều xe lại đã sử dụng lâu năm, không biết có còn đảm bảo độ bền hay không. Còn với những xe có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, dù yên tâm hơn nhưng giá lại khá “chát”, đôi khi ngang ngửa xe đời cao hơn nhưng không rõ nguồn gốc.

Một số người quen khuyên tôi nên “chọn xe theo chủ”, tức là ưu tiên xe được chăm sóc kỹ, có hồ sơ bảo dưỡng rõ ràng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng mua xe cũ thì “giá vẫn là trên hết”, vì có thể dành phần tiền chênh lệch để sửa chữa sau.

Vì không có nhiều kinh nghiệm về ô tô, tôi rất mong nhận được chia sẻ từ những người đã từng mua và sử dụng xe cũ. Theo mọi người, khi chọn mua ô tô đã qua sử dụng, nên đặt ưu tiên vào yếu tố nào để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh rủi ro về sau?

Bạn đọc Nguyễn Phương (Gia Lâm, Hà Nội)

