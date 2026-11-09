Có một hiện tượng “đáng mừng” trong thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây, đó là người tiêu dùng ngày càng được tiếp cận với nhiều mẫu xe có mức giá hợp lý, không còn phải đánh đổi về sự an toàn hay hy sinh nhu cầu của mình - điều từng được coi là hiển nhiên tại những quốc gia đang phát triển. Điều này tạo nên một cơn đau đầu dễ chịu cho người mua xe và có lẽ Hyundai Accent là liều thuốc chữa cho điều đó.

Khi mua xe lần đầu, yếu tố thực dụng nên được đặt lên hàng đầu và được ưu tiên trong hầu hết các khía cạnh liên quan tới công năng sử dụng. Một chiếc sedan cỡ B như Accent mang lại lợi thế vận hành lớn với trọng tâm thấp, giúp xe đầm chắc và ít chòng chành hơn khi di chuyển trong đô thị.

Với trục cơ sở dài 2.670 mm và kích thước tổng thể 4.535 x 1.765 x 1.485 mm, Hyundai Accent có thông số chiều rộng và trục cơ sở thuộc nhóm lớn nhất trong phân khúc. Xe có thiết kế tổng thể hiện đại và bề thế, các cụm đèn LED trước và sau mang lại cho xe phong cách tương lai, hiện đại. Những thông số này mang lại cho Accent một khoang cabin thênh thang, đặc biệt là khoảng để chân ở hàng ghế sau. Ngoài ra, hàng ghế thứ hai có khả năng gập theo tỉ lệ 60:40 để tăng thể tích cốp, dễ dàng giải quyết trọn vẹn bài toán chở đồ đạc cho cả gia đình, từ xe đẩy em bé đến hành lý cho những chuyến dã ngoại cuối tuần. Đây là một điểm cộng giúp chiếc xe cân bằng hoàn hảo giữa mục đích phục vụ công việc và giải trí cùng gia đình.

Tiếp đến là sự thực dụng trong các tiện ích, trang bị trên Accent, tập trung vào những giá trị sử dụng thực tế. Phải kể đến hệ thống làm mát hàng ghế trước, một tính năng hiếm thấy trong phân khúc cỡ B. Đây là một tính năng hữu ích cho những ngày di chuyển dưới thời tiết nắng nóng. Màn hình giải trí 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây và điều hòa tự động có cửa gió sau cũng là những trang bị đem lại sự tiện lợi và thoải mái cho mọi hành khách trên xe.

Thay vì chỉ chú trọng khả năng giữ giá như trước, người mua ô tô ngày càng ưu tiên các yếu tố an toàn. Đáp ứng xu hướng này, Hyundai Accent được trang bị 6 túi khí cùng gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Các tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA) hay hỗ trợ giữ làn (LKA) kết hợp với một cấu trúc xe được đánh giá đạt tiêu chuẩn 5 sao Global NCAP giúp cho Hyundai Accent trở thành một chiếc xe thực dụng cả về an toàn.

Khối động cơ Smartstream 1.5L kết hợp hộp số vô cấp CVT cho ra công suất 115 mã lực của Accent, tuy không đem lại sự thể thao phấn khích nhưng vẫn đủ mang lại sự êm ái, khả năng chuyển số mượt mà và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu khi đi phố.

Quan trọng hơn, độ bền bỉ của động cơ Hyundai đã được thị trường kiểm chứng. Không hiếm những chiếc Accent chạy dịch vụ đời trước đạt ngưỡng 500.000–700.000 km mà vẫn hoạt động ổn định. Sau 2 năm thế hệ mới ra mắt, cấu hình động cơ 1.5L và hộp số CVT tiếp tục duy trì được sự bền bỉ này, gạt bỏ nỗi lo cho chủ xe về chi phí bảo dưỡng hay hỏng vặt. Khi mua xe lần đầu, yếu tố tài chính cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trên các nền tảng mua bán xe cũ hiện nay có hàng trăm tin đăng Accent thế hệ hiện hành rao bán - một chỉ dấu cho thấy thanh khoản khá tốt. Với các xe đã đi từ vài nghìn đến khoảng 30.000 km, khoảng cách giữa giá bán lại và giá mua mới phổ biến chỉ trong khoảng vài chục triệu đồng tùy phiên bản. Với ngân sách 500 triệu đồng đặt lên bàn cân, đây là phần dữ liệu ít khi được nhắc tới nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tổng chi phí sở hữu thực tế.

Bằng việc bám sát nhu cầu thực tế của người Việt, Hyundai Accent với mức giá hơn 400 triệu đồng mang đến một lựa chọn dễ sở hữu, dễ vận hành với không gian rộng rãi và công nghệ an toàn hiện đại, xứng đáng để được các gia đình trẻ, hoặc những người lần đầu mua xe cân nhắc.

Phương Dung